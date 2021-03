40 cosas sobre Big Soto, por Big Soto

1. Nombre completo: Gustavo Rafael Guerrero Soto.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1996. Cumaná, Estado Sucre (Venezuela).

3. ¿Cuál tu primer contacto con la música? En el momento en el que mi padre puso música. Fíjate que mi papá siempre ha sido una persona que todos los días escuchaba salsa y la música electrónica para ese tiempo. No recuerdo en qué momento concreto, pero creo que el más íntimo fue cuando mi padre me regaló un disc-man por mi cumpleaños. Yo desde ese momento no paré de escuchar música todos los días.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? En el momento en el que empecé a hacer skateboarding porque escuchaba todos los días mientras patinaba. Empecé a hacer amigos raperos y eran de plaza, hacían freestyle. Un día decidí intentarlo y lo demás es historia.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Feels Like Summer – Childish Gambino. Principalmente porque no sé inglés y me hubiera encantado.

6. Un género musical que nunca tocarías: yo antes decía que el vallenato, pero hoy en día no pienso de esa manera, entonces no sé qué genero. Yo creo que trash metal, quizás. No sé, capaz de que termine haciendo trash metal.

7. Un artista favorito: Bad Bunny.

8. La música/canción que escuchabas en casa de pequeño: era una de Tiësto, pero no recuerdo cuál. Es una de las más clásicas. Yo recuerdo que estaba en la hamaca con mi padre y él me decía: toma, escucha ésta. Yo tenía ocho o siete años. Es el momento de mi vida que yo más recuerdo de cuando era pequeño. Era súper especial.

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora mismo: 2/Catorce de Rauw Alejandro. Es una canción que me pareció super interesante. Averigüé que él hizo la canción de un día para otro, muy improvisado, y me identifica mucho porque yo hice lo mismo el 25 de diciembre con Final Feliz. El concepto se trata de que es final del año, final feliz, pero la canción habla de un desamor. Esta canción es del 14 de febrero pero habla de lo que le gustaba al man hacer con la vieja, recordando cosas. El ritmo es demasiado cool.

10. La que odies escuchar ahora mismo: varias virales de TikTok.

11. El artista o la artista español/a con el/la que te gustaría colaborar: me gustaría colaborar con C. Tangana sin duda. Es super talentoso. Es uno de los que más respeto, a nivel musical.

12. ¿Es un sueño o una realidad? Tenemos una colaboración no directa por medio de un productor pero que todavía no ha salido a la calle. Pero tenemos una colaboración ya. Es él, yo y otro artista. Y está bien dura. Todavía no hemos hecho un contacto él y yo. Nos seguimos en Instagram, y todo, y bien. Yo le doy like, estoy ahí pendiente, pero no hemos tenido ningún tipo de contacto.

13. El músico que está en tu agenda de contactos: es una persona con la que en estos momentos casi no hablo pero que en otros momentos éramos muy unidos y cercanos. Es uno de los artistas que más escucho y uno con los que más me identifico y siento que ha tenido un progreso súper grande. Me hace mucha ilusión saber que lo conocí cuando no era como lo que es ahora, pero siempre fue un artista grande e inmenso. Todavía tiene más por demostrar. Ese es Eladio Carrión. Es de las personas que miro que tengo en mis contactos y les tengo mucho respeto.

14. Si no fueses cantante, serías… siempre pensé que hubiese sido skater profesional, pero yo creo que mi nivel de riesgo no daba para serlo. Si veía que era muy alto el muro no me lanzaba… Hubiese sido cineasta. Yo estudié para ser cineasta pero no lo terminé porque conocí la música en medio del camino.

15. La música para ti es… parte de mi esencia. Es tan importante como la comida, todo lo que es necesario para vivir, para estar bien, para sentirse en vida. Yo soy una persona que si no escucho música siento que el día está en silencio, y si siento que el día está en silencio simplemente no estoy viviendo. Me estreso. No necesariamente tiene que ser música, pero me gusta escuchar los animalitos, el sonido de la Playstation cuando se enciende, la TV cuando se queda encendida, el ventilador… si no, me estreso. La música es algo esencial y cuando uno como persona siente que nace con esa esencia es algo que no puedes vivir sin eso. Y más cuando la creas también. Todo el tiempo estoy imaginándome canciones y escribiéndolas.

16. Un hobby o un deporte favorito: el skate y jugar a la Playstation.

17. ¿Tienes mascota? Es la mastoca de mi novia pero es como mi hijo. Ya llevo un año con él. Es un perrito, es un pekinés.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: el primer momento que me metí en un estudio para hacer música, para así sentir esa sensación que tenía. Siempre me dio mucha curiosidad saber por qué sentía nervios porque para mí ahora es… es loco porque naturalmente uno siente que si va a estar por primera vez en algo, a uno le da nervios. Pero me gustaría analizar bien profundamente por qué yo sentía tantos nervios cuando yo estaba grabando en el estudio porque no lo recuerdo. A mí nadie me conocía pero me daba nervios. Siempre tengo la curiosidad. Capaz estaba prediciendo algo, o no sé. No recuerdo qué pensaba en ese momento. Partiendo de ese punto me pasaron tantas cosas y si hubiese cambiado algo en ese momento hubiese sido diferente.

19. Lo que dirías al pequeño Big Soto: le diría que se porte bien. Eso es lo que yo siempre le diría, que se cuide y se porte bien. ¿Por qué la cagaste tanto, mi pana?

20. La red social que más te engancha: Instagram.

21. La red social que más pereza te da: Facebook.

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: el desorden en el hogar.

23. Una frase que repites mucho: “Está duro”. Siempre que de repente escucho un ritmo o una canción, está duro. O por ejemplo cuando mi novia me llama y me dice que está con su abuela, yo le digo: está duro.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: el hecho de toda mi infancia es algo que mucha gente desconoce y yo creo que una de las cosas que más me llenan de orgullo decir y que poca gente sabe es que soy de un barrio que se llama La Raiza, bueno, no es un barrio como tal, es un pueblito. Cada vez que digo que yo soy de allí, la gente no me cree. Es un pueblito al que yo creo que ni ha llegado el coronavirus. Cuando le digo a la gente que soy de allí, se enorgullecen. Piensa: "wow, Big Soto es de un pueblo al que no llega ni la señal telefónica". Yo lo decía en mis primeras canciones cuando hacía solo trap. La gente no entendía mucho la referencia. Ya con el tiempo lo saben. Eso me llena de orgullo, y más cuando en estos momentos hay muchos artistas que están saliendo de donde yo crecí. Agarraron mi ejemplo y lo están haciendo muy bien. Están rompiendo literal.

25. Una película que te encante o te definas: me gustan las de terror. El exorcismo de Emily Rose. Me siento identificado con una que se llama Beats que está en Netflix. Es medio cliché porque la mayoría de los raperos exitosos viven una historia similar pero diría que no hay otra que se acerque más a lo que yo realmente he sido.

26. Algo que se te da fatal: leer libros. Compré uno y dije 'me lo voy a leer', y no puedo porque soy demasiado distraído. Yo todo el tiempo estoy haciendo mil cosas, estoy pegado al celular. Prefiero ver vídeos de teorías conspirativas, etc. Ahí sí me engancho, tanto que olvídate de llamadas, las cuelgo. Con un libro no me pasa.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: yo creo que obsesión… todo lo que engloba eso: teorías conspirativas, vídeos de “no creerás lo que pasó”, tops, etc. cosas que no son vitales para el día pero necesitas ver. Me puedo agarrar un día entero y si caigo en un canal donde hay buenos tops…

28. Tu personalidad: es un equilibrio entre muchas cosas. Yo soy signo Libra y creo que soy una de las representaciones más claras de mi signo. Yo creo mucho en el zodiaco. Soy muy calmado y al mismo tiempo muy inquieto. Tengo un problema muy grave de ansiedad y cuando siento que estoy muy muy tranquilo, necesito tener el celular en la mano. El signo Libra también tiene tendencia a ser o muy para abajo o muy para arriba. Sentimentalmente soy muy enganchado, soy muy enamorado pero al mismo tiempo tengo una creencia muy liberal. Siento que todo tiene que suceder cuando tiene que suceder, no me gusta mucho pensar a futuro, sino en el presente. Hay personas que dicen que si no piensas en un futuro con alguien, qué haces ahí, y yo soy más de querer pensar en el presente porque uno no sabe qué nos va a pasar mañana. Así es mi pensamiento en todo, en la vida, en la música, en todo. Si hoy quiero hacer una canción y la suelto que sea lo que Dios quiera, que si quiere funcionar que funcione. Trabajo día a día para que todo salga bien.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: la verdad es que todos los recuerdos lindos de mi infancia era cuando estaba patinando y desbloqueaba un nuevo truco.

30. Un juguete (o juego) de infancia: había uno, Castillito le decían. Estábamos diez niños y hacíamos un castillito de piedras, agarrábamos un jugo de cartón vacío. Le echábamos dentro periódico o papel. Lo agarrábamos, lo inflábamos y lo preparábamos como si fuese una pelota. El juego se basaba en que tirabas la pelota, tumbabas el castillito y le tocaba a alguien agarrar la pelota y pegar a otro, pero había que intentar que nadie armara el castillo. También en Navidad cogíamos los petardos y hacíamos guerras entre bandos. Estaba bien peligroso.

31. Lo que echas de menos: no, nada. Yo creo que solamente esos momentos de patineta.

32. Algo de lo que te arrepientas: sí, de muchas cosas, obviamente. Me arrepiento de muchas csoas pero al mismo tiempo no. Me arrepiento de cosas en general.

33. Tu palabra favorita: Mano, de “hermano”.

34. Una manía: tengo una manía con los hoodies, con la ropa. Cuando salgo tengo que llevar mínimo 10 hoodies. Hay gente que se lleva dos por si hace frío o uno que se vea bien para ir a las sesiones de estudio. Yo necesito 10. Yo en mi armario tengo fácil más de 100. Entre jackets, hoodies, hoodies con capucha, etc. tengo muchos hoodies. Si voy a una tienda compro uno.

35. Tatuajes: sí.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): me daba verugenza hasta cierto punto pero no era nada grave. Empecé a mostrarlo y es que me gustaba mucho pintarme las uñas. Ahora no las tengo pintadas pero me gustaba mucho. Cuando empecé me las pinté de negro y me acuerdo que hubo gente que se reía. Pero es normal, solo que yo siendo Big Soto, una persona de Venezuela en su momento siendo muy de lo underground, muy rapera, nunca iban a imaginarlo. Fue como normal. Me acuerdo que llegó un pana y estaba inquieto y yo le dije: 'c*brón, ¿qué te pasa?'. Me dijo: 'c*brón, es que no me he hecho la uñas'.

37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso de haber compuesto? Hay varias. Cuando me preguntan ésta, siempre digo una diferente para ir diciéndolas todas. Yo creo que hay una que más allá de ser una canción súper pegada, fue una que solté al garete porque no hice el papeleo adecuado. Luego lo hice pero yo estaba con mi disquera y la solté sin pedir permiso. No me dijeron nada. Cuando la gente la escuchó no se lo esperaba porque es una canción muy sentimental y habla mucho de la superación y de lo consciente que debe ser uno para lograr ciertas cosas. Se llama Verdad.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… un tema que va a salir mañana, por así decirlo. By The Way.

39. Pista de lo próximo que traes: es una colaboración: un tema para saltar. Mi ascenso más rápido fue en un momento en el que estaba haciendo mucha música punk, para saltar… yo quería hacer todo, a mí me gusta el reggaetón, el R&B, el pop, el rock… quiero hacer rock pronto. Dejé de hacelrlo entonces ya viene, se acerca.

40. Si no fueses Big Soto y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Me acuerdo de lo que me dice mi novia que es que si yo te viese por la calle y no sabrías que eres Big Soto, me cambiaría de acera. Yo pensaría: 'ah, ese pana seguro patina'. Porque literal todo el mundo que me ve me dice: 'chamo, pero tú no pareces cantante, pareces un patinetero'. Yo uso mi estilo patinetero.