Canco Rodríguez (Barajas, en Aida) va a ser padre con Marta Nogal

Canco Rodríguez nos ha brindado una de las noticias más sorprendentes y felices de este 2021. El actor, que diera vida al personaje de Barajas en la popular serie de comedia Aida, va a ser padre muy pronto junto a Marta Nogal.

Y será realmente pronto a juzgar por el tamaño de la barriga de la futura mamá. La pareja ha mantenido en silencio este embarazo durante muchos meses y ahora la alegría de muchos de sus compañeros de profesión se ha desbordado.

"BEBÉ A BORDO ♥️ No puedo calcular la de meses, días y horas que hemos compartido papel y lápiz pensando y escribiendo distintos espectáculos ♥️ Proyectos individuales, donde el uno acompaña al otro y el otro acompaña al uno ♥️ Pero sin duda esta es nuestra primera creación conjunta y no podemos estar más ilusionados ♥️ Ahora toca estudiar a ver que significa colecho, muselina, blw, meconio y otras cien mil palabras que me tienen así 😳" empezaba escribiendo Canco Rodríguez en su perfil oficial de Instagram.

Estamos convencidos de que este va a ser el papel de su vida para los dos y que no les va a decepcionar porque viene cargado de temporadas: "♥️ ¡¡Estamos muy felices!! ♥️ #Mamis #Papis #Bebés #Familia #Animales #Plantas #Vida".

Después de recorrer muchos platós haciendo monólogos, se hizo mundialmente conocido interpretando al Barajas en la serie Aída durante diez años, época de la que guarda un muy buen recuerdo. De hecho, aún hay mucha gente que le reconoce por la calle y le ofrece incluso comida pensando que interpreta al ex drogadicto.

Como decíamos, las felicitaciones sinceras de actores, actrices y gente del espectáculo se han sucedido desde que Canco Rodríguez y Marta Nogal hicieran el anuncio en sus redes sociales.

