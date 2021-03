Noah Centineo y Jacob Elordi: la nueva pareja de amigos de Hollywood de moda

Netflix no solo se ha convertido en una de las principales productoras de contenido audiovisual, también es una gran creadora de ídolos adolescentes. Sin ir más lejos, la plataforma de streaming catapultó a la fama a dos de los nuevos chicos de moda de Hollywood: Noah Centineo y Jacob Elordi.

Ambos se hicieron conocidos en 2018 gracias a dos de las películas originales más vistas de la plataforma: Noah por A todos los chicos de los que me enamoré y Jacob por The Kissing Booth (que en España llegó con el nombre de Mi primer beso).

Desde que salieron las películas, la fama de ambos creció como la espuma. Empezaron a sumar millones de seguidores y seguidoras en Instagram, a protagonizar películas y a ser llamados por las firmas de moda para ser imagen. Vamos, que les cambió la vida.

Eso sí, los fans de ambos actores esperaban verlos juntos en algún momento. ¡Y por fin sus deseos se han hecho realidad! Este mismo sábado, 6 de marzo, Jacob Elordi y Noah Centineo han compartido una foto juntos que ha hecho enloquecer a sus seguidores.

Ha sido Ross Butler, el guapo actor que da vida a Trevor Pike en A todos los chicos de los que me enamoré, quien ha compartido la instantánea donde aparece al lado de Noah y Jacob. Además, en la imagen se puede ver el buen rollo que existe entre los tres actores.

De hecho, Ross ha hecho referencia en el texto a la película de los noventa Tres hombres y un bebé:

“Lanzamiento de la película: piensa en ‘Dos hombres y un bebé’. Jacob trabaja en el puerto. Union sigue en huelga; tiene mala suerte. Es duro. Yo solo soy un chico de ciudad, nacido y criado en el sur de Detroit. Estoy a punto de tomar el tren de medianoche para ir a cualquier lado. Noah aparece en nuestra puerta con nada más que un pañal. Su cabello me recuerda a un lugar seguro donde cuando de pequeño me escondía y rezaba para que el trueno y la lluvia pasaran silenciosamente a mi lado. Decido no subirme a ese tren de medianoche. Jacob y yo acordamos criar a Noah como si fuera nuestro, a pesar de ser plenamente conscientes de que Noah es de hecho un hombre adulto disfrazado de bebé, pero no tenemos el corazón para decirle que lo sabemos. Tampoco nos importa. Fin.”

Sin duda, leyendo este divertido texto podemos comprobar el buen rollo que existe entre los tres chicos. ¿Se convertirán en el squad del momento?