Gigi Hadid se cambia al pelirrojo para volver a las pasarelas

La modelo más influyente del mundo de las pasarelas ha vuelto a pisar una de ellas. Gigi Hadid volvía al trabajo después de ser mamá con su portada para Vogue, pero obviamente, eso era solo el (gran) comienzo. La mayor de las hermanas Hadid ya se ha reincorporado completamente y se ha unido junto a Bella en una pasarela para Versace Otoño/Invierno 2021-2022.

A pesar de la innovadora y llamativa puesta en escena de la marca, que ha apostado por una escultura a gran escala dorada por donde las modelos pasean a sus anchas y el total black outfit de Gigi, lo que más ha llamado la atención ha sido otro detalle completamente diferente: el pelo de la protagonista.

Escribía ‘sorpresa’ en el pie de foto de una imagen donde se podía apreciar más de cerca el nuevo color de cabello pelirrojo mientras le maquillaban para el evento. También compartía otra de ellas donde parecía un tono más tirando a rosa, pero el filtro de la publicación puede confundir a la vista.

Este nuevo tinte marcará una nueva etapa para la profesional que refleja muy bien lo que está viviendo. Además de sumarse a una tendencia que ya apuntaba maneras y que los expertos de moda prefieren llamar el ‘Ginger’. El causante de este cambio ha sido su peluquero, Panos Papandrianos, que compartía en redes sociales el resultado. Este color recuerda a todos los seguidores a llamas de fuego, dando una fuerza y protagonismo a la larga melena de Hadid. Estos han comentado que “parece una heroína” y que “el color es muy divertido”, incluso, piropean “lo bien que se ve la textura”.

Hasta entonces, esta modelo se había mantenido dentro de su zona de confort con su rubio natural. La que destaca por sus cambios de look constantes por otro lado es su hermana Bella, que también se fía de la mano de Panos Papandrianos para saltar de un pelo negro con flequillo a mechas rojas en la parte frontal. ¡No hay look que ella no haya probado!

Gigi escribía en redes lo ilusionada que estaba de su trabajo con la marca de lujo así: “Abriendo y cerrando desfile con Versace es siempre un honor y la mejor manera de ‘volver’. En general muy afortunada de estar sana, trabajando y en un ambiente seguro en el que poder abrazar a las personas que son como familia que tanto he echado de menos este último año”.

Su primera ‘vuelta al trabajo’

Regresó a la moda solo como las más grandes hacen: protagonizando en solitario una portada de Vogue. Un trabajo que fue la guinda al pastel de vida que disfruta ahora mismo junto a los amores de su vida, Zayn Malik y su hija Khai.

La sesión de fotos, muy diferente a la de Versace, dejaba brillar las nuevas curvas de Hadid que luce de como nunca antes la habíamos visto. “Sé que no estoy tan delgada como antes, pero también soy realista. Pensé directamente: ‘Sí, apareceré en la portada de ‘Vogue’ pero obviamente no voy a ser talla 0, ni tampoco, en ese punto, siento que necesito volver a eso’”, sentenciaba ella misma sobre su físico diez semanas después de dar a luz.

Una entrevissta que puedes leer aquí completa.