Esta primavera se lleva el peto vaquero de Zara, palabra de María Pombo y Rebeca Terán

Los petos vaqueros han sido un recurso muy recurrente en la moda que, de manera cíclica, les han dado un protagonismo que los ha convertido en imprescindibles. Esta primavera no iba a ser diferente. Nos lo dejó claro María Pombo que hace unos días lucía un peto de manga larga con rotos en las rodillas.

Una prenda de Zara que, lamentablemente, ya no vas a poder comprar porque está agotadísima. Y es que no puede faltar en el armario uno de estos petos si quieres seguir las tendencias. Las influencers han encontrado en Zara un buen escaparate para fijar sus looks y han querido dejar claro que la comodidad se lleva.

En estos tiempos de poca relación social, mucha casa y mucha comodidad esta apuesta es algo evidente. Oversize, combinable y muy cómoda. Eso sí, a ser posible de pata ancha que el pitillo ya no es lo que va a predominar en un futuro cercano.

Un peto muy combinable

El estandarte de Inditex tiene más modelos de peto vaquero. Rebeca Terán es otra de las influencers que han decidido apostar por él. En su caso es más sencillo y de tirantes. Y por si alguno tiene duda, ha mostrado varios posibles outfits que se pueden conseguir con él.

Lo ha hecho al ritmo de See you again de Miley Cyrus que, confiesa, le gusta mucho y no podía faltar en uno de sus reels. Ha demostrado que una rebeca, una sudadera o incluso una blazer, pueden ser buenos recursos para completar el peto.

Y que conste que no va a arruinar en exceso nuestros bolsillos. Los dos petos de Zara llevan el mismo precio, aunque solo podamos comprar ya uno de ellos. Te costará un total de 39,95 euros.

Esta primavera ya tenemos prenda recurrente para hacer de la llegada del calorcito algo cómodo sin abandonar las tendencias.