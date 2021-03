El adelantamiento de Mikel Erentxun a Sergio Dalma hace 25 años en la lista de LOS40

En LOS40 Classic nos encanta mirar para atrás, disfrutar de los éxitos que se crearon en la emisora musical líder y que consiguen transportarnos a los momentos más felices de nuestra vida. Hemos elegido una fecha redonda, 1996, hace exactamente 25 años, para repasar la lista de éxitos de aquel momento. Rebobinamos en la Lista de LOS40 para traerte de nuevo los éxitos de hace un cuarto de siglo.



El donostiarra Mikel Erentxun se hace con el nª1 de la lista de los Principales, subiendo desde el puesto 8, y adelantando por el camino a Sergio Dalma, que se queda por segunda semana en el Nº4. Este es el tercer Nº1 que consigue en su carrera en solitario, con la alegría que eso supone para los amantes de las sencillas y bellas melodías pop. Es maravilloso que el espíritu de Duncan Dhu siga vigente, aunque echemos de menos a su amigo Diego en la fórmula.

Las más longevas en la lista de esta semana son las de Madonna y George Michael, que ya fueron nº1 y a ellas hay que sumar otra tremenda canción que es 1979 de Smashing Pumpkins, con diez semanas sonando en Los 40 baja hasta el 37, pero sigue siendo el hit alternativo más potente del momento.

Interesantes novedades en la lista de esta semana, por ejemplo, con El Último de la Fila, Los Sencillos de Miqui Puig, Los Piratas, casualmente a dúo con Mikel Erentxun en Tu Perro Guardián o con Jamie Walters, actor y cantante, que ya ha triunfado en el Billboard americano con esta canción que llega ahora aquí, llamada Hold On. Te suena Jamie porque interpreta al el novio músico de Donna en la popular serie Sensación de Vivir.

El jamaicano Shaggy, en 1996. / John Lynn Kirk/Redferns

Como farolillo rojo también hay una entrada nueva, la del jamaicano Shaggy, que después de llegar hasta el 14 con Boombastic, ahora lo intenta con nuevo sencillo, Why You Treat Me So Bad, que se coloca en el 40 de la semana.

