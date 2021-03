Camilo publica una foto con Evaluna que habla por sí sola

Camilo es un chico enamorado que presume de mujer allá donde va, y eso pudimos comprobarlo en LOS40 Stage que se celebró el pasado 9 de marzo. El colombiano visitó el Teatro Lara para convertirlo en el escenario de un show exclusivo para 40 personas, y nosotros no nos lo quisimos perder.

Durante el concierto, Camilo mencionó a su mujer con una sonrisa: "Evaluna se está despertando ahora mismo. ¡Buenos días, amor! Te amo, te extraño mucho. Yo la extraño más a ella de lo que ella me extraña mucho a mí", dijo. También aseguró que todas las canciones de Mis Manos hablan de ella y son para ella. Pero eso no es todo.

Después de estos momentazos que vivimos en la capital, el artista se marchó a descansar, y fue ahí cuando volvió a acordarse de su media naranja (o como él la llama: medialuna). Agarró su teléfono móvil y compartió con el mundo una foto que habla por sí sola: emotiva, romántica y llena de amor. En ella, ambos aparecen besándose sobre la cama con ojos cerrados y sintiendo cada segundo.

El intérprete de Machu Picchu, además, comparte con su mujer todo lo que está viviendo en España. "Gracias por cada paso que puedo dar a tu lado! Estoy feliz con lo que está pasando con Machu Picchu. Me paran en la calle aquí en España a cantarme nuestra canción, no hay una persona que no me pregunte por ti. Te amo y me sueño una vida asi, entrelazado siempre contigo!", dice en la descripción de la foto.

La propia Evaluna no ha podido evitar emocionarse y contestarle a su marido entre los comentarios. "Pronto iré yo a cada lugar que vayas. Ahí a tu ladito siempre! Te amo vida mía.", dice. ¿Cumplirá entonces Camilo con su palabra de que próximamente se traerá a la venezolana a España? ¡Crucemos dedos para que así sea!

Lo que sí sabemos es que lo que ambos sienten es puro amor y química. Eso es algo que también hemos podido comprobar a través de la música, pues se han encargado de compartir cada gran paso de sus vidas en sus canciones. La última es Machu Picchu, en la que desvelan lo que sintieron la primera vez que se vieron.

¡Que viva el amor!