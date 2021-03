Camilo y Evaluna confiesan qué sintieron la primera vez que se vieron en ‘Machu Pichu’: ¡Vídeo y letra!

“Ay, dime que viste cuando me viste, sé sincero. Ay, dime que pasa cuanto te paso por la cabeza”, así empieza el nuevo adelanto del disco de Camilo, Machu Pichu, una canción de amor total que protagoniza junto al amor de su vida, Evaluna. Los dos artistas se han fundido entre sus voces para regalarnos un pequeño tentempié de lo que será el disco de él, Mis Manos, que llega al completo el 5 de marzo.

“No me podía aguantar hasta que saliera el álbum ✋🏼🤚🏼 Soy el más afortunado de poder cantar con mi artista favorita... pero más aún de poder dormir con ella”, publicaba en Instagram tres días antes de su salida. Un tema pop urbano de tempo lento que confirma, una vez más después de Por Primera Vez, la química y la pasión que hay entre los dos.

El videoclip fue co-dirigido por Evaluna y Santiago Achaga, quienes dieron ese estilo bohemio, íntimo y cálido que se respira en la atmósfera donde tiene lugar. Es ya hacia el final de la canción cuando ambos nos desvelan qué sintieron la primera vez que se vieron: “Cuando mis ojos te vieron casi me caigo, casi me, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron no solo te vieron, sino que al amor conocieron”. La parejita ya ha creado una coreografía en Instagram para que sus seguidores puedan imitarlos con sus respectivos amores. ¿Te apuntas?

Aunque aún no se sabe la tracklist de este nuevo álbum, confirmamos que Machu Pichu, Ropa Cara, Bebé y Vida de Rico forman parte de ella. Y estamos de enhorabuena, si lo que quieres escuchar a Camilo en vivo, no puedes dejar de participar en nuestro sorteo de LOS40 y Anda Ya en el que regalamos la entrada a un concierto súper exclusivo para el 9 de marzo: toda la información está aquí.