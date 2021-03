Inma Cuesta y Nuria Gago, un “parejón” con mucho amor

Que entre Inma Cuesta y Nuria Gago hay un amor infinito, es algo que ya teníamos claro porque ambas han compartido, en varias ocasiones, auténticas declaraciones de amor incondicional. Pero eso no impide que, cada vez que comparten con el resto esa bonita relación que tienen, nos emocione y conmueva.

“Hace poco me preguntaron en una entrevista: ‘Quien dirías que es el faro de tu vida?’. Sin duda alguna, ella es uno de esos faros, alguien que me ilumina, me acompaña y me inspira, alguien de quien aprendo cada día y que me hace ser mejor...”, empezaba escribiendo en Instagram junto a una foto que incide en esa unión que hay entre ellas.

“Personas como Nuria hacen del mundo algo más hermoso, los que tenemos la suerte de tenerla a nuestro lado, sabemos de lo que hablamos. Hoy 10 marzo celebro tu vuelta sol y la suerte de que sigamos acompañándonos amiga. Brindo por los amores eternos como el nuestro. Te quiero hasta la 🌙 #somosunparejón”, terminaba escribiendo en lo que es una preciosa felicitación de cumpleaños.

Gago ha cumplido 41 años y lo ha hecho correspondiendo a ese amor. “Amiga, yo desde que fui a Comillas vivo en una verbena de amor. 💜🌻👯‍♀️🌻💜 Tenerte cerca hace que todo sea más fácil, más bueno. TE QUIERO de aquí a Jaén ida y vuelta mil veces, y querernos es el regalo más precioso. Y SÍ, #somosunparejón ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️”, contestaba a su amiga.

Una relación tan bonita y unas palabras tan llenas de sinceridad que no sólo nos han removido a nosotros.

Tania Llasera: Sois un parejón. De eso no hay duda. ❤️❤️❤️❤️

Goya Toledo: Bellas!!!! Feliz cuampleños!!!! Cumple el mismo dia que Craig❤️❤️❤️

Alfonso Bassave: Menudo par❤️

Mariam Hernández: ❤️

Pedro Alonso: ❤️❤️

Aurora Carbonell: Nuria ❤️

Nathalie Poza: La queremos todos al frente @nurigago ❤️❤️❤️❤️

Una actriz muy querida

Nuria Gago llega a los 41 feliz. Lo muestran las fotos que ha compartido en su Instagram con las velas y los globos de su fiesta a la que no ha faltado Leticia Dolera, la que hacía las fotos.

“Sumar años es sumar amores. Nada más bonito que eso. Gracias a tod@s por las palabras bellas y los buenos deseos, estreno los 41💫 con el corazón calentito y muy agradecida y feliz. He soplado una tarta de playa. Que no está nada mal. Tengo mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.♥️”, escribía ella por su cumple.

No faltaban las felicitaciones de muchos de sus compañeros de profesión. Y es que, a lo largo de los años, ha logrado hacerse querer por muchos.