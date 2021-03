Dani Martín vive uno de los mejores momentos de su vida grabando el vídeo de la canción dedicada a su hermana

“Te espero en la escalera donde me solías gritar ‘a las 9 me piro’…. Cómo me gustaría contarte”. Este es uno de los versos de la canción que Dani Martín le ha querido dedicar a su hermana Miriam en su último disco. El prematuro fallecimiento de su hermana le dejó marcado y aunque el dolor no desaparece, él prefiere aferrarse a los recuerdos bonitos.

Ahora ha llegado el momento de ponerle imágenes a esa canción tan personal y especial para él. Ya ha grabado el vídeo y todo apunta a que será uno de esos que pasen a la historia.

Un rodaje con magia

“Las cosas no suceden porque sí. Ayer viví uno de los días más bonitos de mi carrera y de mi vida, todo se alineó, pero también lo alineamos nosotros. Tengo el mejor equipo que jamás hubiera imaginado, generamos algo muy bonito entre todas las personas que formamos parte del día de ayer. Había una energía mágica, mucho respeto al trabajo, a la ilusión, a nuestro proyecto, a vosotros”, decía sobre el rodaje del videoclip.

“Cada persona que ha trabajado en el vídeo de Cómo me gustaría contarte no solo trabajó: puso su corazón y se dejó el alma todo el día”, añadía para intentar explicar la magia que se creó en el rodaje en torno a una canción que remueve sentimientos.

“Este tipo de días y de maneras de funcionar, para mí, son los que hacen los caminos, los que a mí me gustan, los que apetecen, los que hacen que uno disfrute del llano, de la cuesta y de la despedida”, seguía contando. Está claro que ha disfrutado este rodaje. Ahora nos queda ver el resultado y ya estamos impacientes.

Para él, desde luego, ha sido muy importante: “Ayer, 21 años después, me volví a emocionar y sentí que estaba haciendo lo más importante que había hecho en mi vida, que lo que allí pasaba era un sueño y que sigo siendo muy afortunado por seguir queriendo tirar de la carreta cada día, como sentí que les pasaba a todos los que nos juntamos ayer. Yo solo creo en las personas y ayer las personas se dejaron la vida”.

Un deseo de futuro

Un momento de esos únicos e irrepetibles. Aunque uno no para de intentar vivir situaciones así que te recuerdan que merece la pena la vida. “A seguir buscando ratos así, que el presente es lo único que me hace feliz. Lo demás son recuerdos, pero con lo de ayer se mueven las ganas”, pedía Dani.

“Luego están los resultados, pero eso es otra cosa, yo me quedo con lo que viví ayer, aunque mañana intentaré no engancharme a esta vivencia y que sea recuerdo para que vuelva a mandar lo que más me emociona: lo que está por venir”, terminaba diciendo. Aunque, con tanta emoción, ilusión y ganas, seguro que el resultado merece la pena.