Chenoa prueba la app de moda y alucina con el resultado

Chenoa ha sido la última celeb en probar la app de moda y alucinar con el resultado. A través de su perfil oficial en Instagram, la cantante ha confesado haber probado My Heritage Deep Nostalgia con una imagen de su más tierna infancia en blanco y negro.

"Me han mandado esta foto de cuando era super peque con movimiento,y sigo alucinando, da cosa no? 😳Aprovecho #tbt #8años ❤ me peinaba 💇‍♀️ yo sola y estaba muy feliz con mi coleta de superlado. Peinarse en asimétrico es de guapas 😘" escribía en su cuenta oficial.

Más allá del humor que siempre ha caracterizado a Chenoa y con el que no podemos estar más de acuerdo (de niña era guapa y de adulta muchísimo más) lo curioso es que la artista, como millones de españoles y españolas de su generación no tuvieron las posibilidades de poder ver imágenes suyas en movimiento.

"Anime los rostros en sus fotos familiares con una tecnología asombrosa. ¡Experimente su historia familiar como nunca antes!". Así se anuncia esta página que cuenta con aplicación propia. La función Deep Nostalgia utiliza varios videos modelos preparados por MyHeritage. Cada video modelo consiste en una secuencia fija de movimientos y gestos que se aplican con precisión a un rostro que aparece en la foto y así crear un video corto que poder compartir con amigos y familiares.

Si estás pensando en unirte a la moda de probar la aplicación de moda en este momento ten en cuenta que su uso es muy limitado. Deberás elegir muy bien qué fotografía quieres subir para que se anime porque su compra no es apta para todos los bolsillos (hasta 290 dólares al año según indican en su página oficial).

A juzgar por los comentarios a su publicación, no ha sido la única en alucinar. Rosa le escribía "Que bonita mi niñaaaaa 😍😍😍😍 pero que Preciosa". Soraya seguía en la misma línea: "Que Preciosa🥰". Y Paula Echevarría lo deja claro con dos palabras: "Que maravilla!"