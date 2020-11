Chenoa rescata unos vaqueros de hace 30 años y todo el mundo opina sobre ellos

Chenoa ha vuelto a convertirse en el mejor ejemplo de cualquiera de nosotros a la hora de echar un vistazo al armario y recuperar esa prenda que tantos y tantos recuerdos nos trae. La cantante proponía a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales una adivinanza sobre unos vaqueros que después confesaría que ya tenían 30 años.

"Alguien sabe en q año me puse estos vaqueros? #fotoespejo #adivinanza.Y si poneis foto de ese momento mejor...pq hay imágenes...pista. Alguien adivina cuantos años hace q me puse estos vaqueros? ... puntualizo q nunca me los había vuelto a poner pq bueno vale no me entraban... son esos vaqueros q son rígidos y no ceden y siempre guardas por si acaso" comenzaba planteando el juego la intérprete.

La imagen inmediatamente se convirtió en tendencia entre los tuiteros e instagramers que vieron la imagen y que identificaron la fotografía. Además, todos ellos comentaron lo mismo. Desde Barei a Gisela pasando por Aurora Carbonell, Adriana Abenia o David Pop: guapa, cada día más guapa y espectacularmente guapa.

Además de los piropos, muchos de sus seguidores acertaron la adivinanza. Eran los famosos vaqueros con los que Chenoa se presentó al casting de Operación Triunfo y que le trajeron suerte a la vocalista.

"Solución: me los compré con 15 años. Los he tuneado hasta el fin. Y me los puse con 26 años en el casting de OT1 así que los adoro me quepan o no. Les tengo cariño" explicaba Chenoa en su cuenta oficial. 30 años de vaqueros que le sientan como un guante y que ha vuelto a ponerse a los 45 para recordar buenos tiempos.