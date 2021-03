'La Isla de las Tentaciones 3': La Hoguera de Confrontación de Lucía y Manuel acabó en ruptura y nueva pareja

Cuando Lucía y Manuel entraron en La Isla de las Tentaciones 3 llamaron poderosamente la atención a la audiencia. Él, en un llanto continuo por haber defraudado varias veces a su chica, mientras que ella se intentaba mantener fría porque quería que el programa fuese el filtro definitivo para poder confiar en él.

A lo largo de las semanas, Lucía pudo comprobar que su pareja cambiaba totalmente cuando se separaba de ella. Después de inaugurar los primeros cuernos de la edición -y por partida doble-, poco a poco empezaba a tener sentimientos por Fiama.

Finalmente, 'el Maluma de Cádiz' y también la participante de la primera edición acababan teniendo un encuentro íntimo en el baño, algo que hizo sentirse de lo más humillada a Lucía. Por ello, acabó pidiendo una hoguera de confrontación en la que su reacción no decepcionó a la audiencia.

Con la cabeza muy alta, Lucía conseguía no derrumbarse al ver que Manuel sí había aceptado la hoguera. ¿Sus primeras palabras? "Que falso eres, no llores… Más vas a llorar". Y no, no se equivocaba.

Después de una ronda de reproches hacia el andaluz, Lucía conseguía aclarar la situación y soltar todo lo que le había molestado de su estancia por el reality. Él apenas conseguía articular palabras entre tanto llanto.

Sin embargo, sí le dio tiempo a dejar claro que sentía algo por Fiama, a lo que Lucía sorprendentemente reaccionó de una manera muy indiferente. El porqué fue muy simple: Ya estaba más desengañada que enamorada.

Eso provocó su decisión final. Lucía se iba de República Dominicana sola, y mientras caminaba por el sendero de arena hacia su villa su ya exnovio no dudaba en ir detrás de ella para intentar tener un último abrazo.

Manuel se va corriendo detrás de Lucía para pedirle un

"último abrazo" 😱 #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/WtmvwVuPBM — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 11, 2021

Ella, muy contundente, se lo negó.

La decisión de Manuel

Después del espectáculo, y como si de una Hoguera final se tratase, Fiama llegaba junto a Sandra Barneda para desvelar su decisión. Manuel había dejado clara su intención de abandonar la isla junto a su nueva pareja para empezar a conocerla bien.

Y ella, después de sus declaraciones a lo largo del programa, obviamente aceptaba. Parecen estar en la mejor etapa de la pareja, y han optado por aprovechar esa ilusión al máximo. Ninguno de los tres seguirá en La Isla de las Tentaciones.

Así, la hoguera se acababa con un final feliz para todos: Lucía se iba sóla -que no mal acompañada- después de su gran desengaño y Manuel junto a Fiama. Antes de irse, ha querido confesarle a Sandra Barneda que se acordará de ella "toda la vida".