Pocholo Martínez-Bordiú desvela en 'El Hormiguero' el remedio "mágico" contra la resaca

Pocholo Martínez-Bordiú sorprendía anoche reapareciendo en El Hormiguero para mostrar una faceta de él inesperada para todos los que le recordasen de momentos épicos de la televisión como “el de su mochila”. Tras un tiempo alejado de los platós, el empresario hizo un recorrido por algunos de los aspectos más polémicos de su vida, como la fiesta e, incluso dio su opinión sobre quienes están de celebración en estos momentos, ajenos a la pandemia.

Pablo Motos preguntó a su invitado: "¿Sigues salvaje o estás más calmado con los años?". Fue entonces cuando Pocholo dio una respuesta que sorprendió al presentador, desvelando que ya no bebe alcohol. "Has bebido más que todo este plató junto", respondía Motos.

Entre risas, Pocholo no renegó de sus hábitos del pasado en ningún momento, pero sí admitió que había tenido que cambiarlos por cuestiones de salud. De hecho, tanto se sinceró que llegó a desvelar la enfermedad que padece de nacimiento: "Tengo una hepatitis vírica. La llevo conmigo y la voy sobrellevando. Me encuentro feliz así, no puedo hacer otra cosa... Estoy bien", declaró.

Pocholo nos reconoce que ha cambiado sus hábitos “fiesteros” para mantenerse sano #PocholoEH pic.twitter.com/sJJw89MHRf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2021

Pero, Pablo Motos quiso aprovechar que tenía en el plató de El Hormiguero a un experto en la materia (como él mismo le denominó) para preguntarle si tenía algún tipo de remedio “mágico” que funcionase contra la resaca, algo a lo que Pocholo afirmó con un rotundo y contundente sí. Fue entonces cuando el madrileño habló sobre unas bebidas que vienen en lata muy conocidas en América y cuyo ingrediente principal es el rabo de buey, tal y como él mismo explicó, mezclado con vodka, con pimienta y zumo de limón. “Eso te lo metes por la mañana después de una noche de locos y funciona increíble”, aseguró sin poder evitar reírse por la situación.

Bull Shot + vodka + pimienta + zumo de limón = El remedio de Pocholo contra la resaca #PocholoEH pic.twitter.com/65RPb8pNO8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2021

Pocholo opina sobre aquellos que hacen fiestas en la pandemia

Una demostración absoluta de que Pocholo ya ha dejado a un lado el mundo de la noche fueron sus críticas palabras hacia aquellos que en plena pandemia y desoyendo las recomendaciones, continúan celebrando eventos de forma clandestina. "La fiesta hay que montarla cuando se puede, pero en este momento tan grave me parece una falta de respeto y de responsabilidad lo que está haciendo la gente. Si no, no se va nunca la historia. Por mi parte, pies quietos", afirmó el invitado.

¿Quién es Pocholo Martínez-Bordiú?

Probablemente a los más jóvenes no les resulte muy familiar pero José María Martínez-Bordiú y Bassó, más conocido como Pocholo, tiene lazos familiares con Francisco Franco y fue uno de los personajes más populares de la prensa rosa algunos años atrás por su romance con Sonsoles Suárez, hija del expresidente del gobierno Adolfo Suárez.

Pero si hay algo por lo que se conoce a Pocholo Martínez-Bordiú sobre todas las cosas es por la enorme afición que ha tenido a la fiesta y al ocio nocturno durante su vida. De hecho, ayer mismo en El Hormiguero desveló que sus fiestas en Ibiza podían llegar a durar hasta seis días. Una faceta de fiestero y alocado que dio a conocer gracias a su participación en varios realities de la televisión, como Hotel Glam entre otros, en los que su presencia era frecuente a mediados de los 2000.