'La isla de las tentaciones' se come un día de 'Love is in the air': así queda la parrilla de Telecinco

Se avecinan cambios en la parrilla de Telecinco. La principal cadena de Mediaset quiere exprimir al máximo las audiencias de La isla de las tentaciones 3, el programa estrella de la temporada, antes de dar paso a Supervivientes, y por eso ha decidido intensificar las emisiones y desde ahora, emitir dos galas a la semana

Tal y como pasó con la edición anterior, en la que Melissa y Tom Brusse fueron los grandes protagonistas, la próxima semana los fans del reality de las tentaciones podrán disfrutar de una gala el miércoles a las 22:00 horas y otra el jueves, que se emitirá también a las 22:00 horas.

Además, como hasta ahora, el lunes la cadena emitirá a la 22:00 el debate de las tentaciones, un programa que la semana que viene tendrá un máximo interés para los más fans del formato al albergar el primer encuentro público entre Manuel y Lucía, la primera ya expareja —si no ha habido cambios en el guion desde que el pasado verano abandonasen Republica Dominicana— en abandonar el reality de la tercera edición.

¿'Love is in the air' paga los platos rotos?

Sin embargo, la decisión de intensificar las emisiones de La isla de las tentaciones 3 ha tenido consecuencias directas en Love is in the air. Los fans de la telenovela turca que narra la historia de Serkan y Eda verán como los miércoles, en vez de un nuevo capítulo de la serie, Telecinco emitirá la isla.

Lo que no se puede confirmar todavía es que Mediaset haya dejado a la ficción relegada a un único día a la semana: los martes. Por el momento la cadena está haciendo promoción de Love is in the air para la semana que viene indicando que el próximo capítulo se podrá ver el martes 16 de marzo en Telecinco. Pero lo que no ha indicado es si reubicarán o no a la serie en el prime time de otro día de la semana en detrimento de programas como Got Talent o Sábado Deluxe o si simplemente, dejará a su audiencia con un capítulo a la semana después de haber llegado a emitirla hasta cinco días de los siete que tiene la parrilla.