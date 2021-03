El director de ‘Thor’ se pondrá al frente de la película biográfica de los Bee Gees

Los hermanos que más llenaron las pistas de baile durante los años 70 están más de moda que nunca. La vida y trayectoria de los Bee Gees no deja indiferente a nadie, y se está reinterpretando más que nunca en los últimos tiempos. The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart es un documental que ya se puede comprar en varias plataformas dirigido por Frank Marshall. Con él, volvemos a recordar a una de las bandas más importantes en la gestación del enorme éxito de la música disco.

Ahora, además de este documental muy recomendable para conocer la actividad de los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, llega la primera cinta de ficción. Se trata de un proyecto cinematográfico que ya estaba sobre la mesa en 2019, pero es ahora cuando empiezan a ajustarse todas las piezas del puzzle para sacar adelante esta primera película sobre el grupo. Una más a suma a una cada vez más larga lista en la que destacan la de Queen, Elton John u otras que están en camino, como las de Robbie Williams y Whitney Houston.

Aún no sabemos mucho sobre la cinta de los de Manchester, pero sí conocemos algunos nombres que están ya trabajando en el proyecto. El cineasta escogido es el director y actor irlandés Kenneth Branagh, conocido tanto por sus papeles en Tenet y la saga Harry Potter como por estar detrás de las películas de Thor o Jack Ryan. Así lo ha anunciado Amblin, la compañía fundada por Steven Spielberg, que financiará una parten del largometraje junto al estudio Paramount.

El cineasta Kenneth Branagh, en la presentación de su película 'La Cenicienta' en el festival de Berlín en 2015. / Andreas Rentz/Getty Images

El guion será escrito por Ben Elton, mientras que Barry Gibb, el único miembro del grupo que sigue vivo, ejercerá como productor ejecutivo del filme, después de colaborar activamente en ese documental de Frank Marshall que ya está estrenado. Esta pieza no repara en mostrar el auge de trío, pero también episodios sombríos, por lo que se espera que en la película también podamos ver esas luces y sombras.

Ningún actor ha sido confirmado en la película que realizará Branagh, ni tampoco hay un título elegido. A su favor, los creadores podrán usar todo el enorme catálogo de canciones que tiene la agrupación, y que han definido a toda una generación en las pistas de baile.