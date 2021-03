Melani García (Eurovisión Junior 2019) lanza colaboración internacional con una chica Disney

Melani García es todo energía y optimismo. Bastan cinco minutos de charla con ella para llenarse de un subidón que es capaz de transmitir simplemente hablando. Esa hiperactividad se ve reflejada en todo lo que ha conseguido con tan solo 13 años. Ganó La voz kids, quedó tercera representando a España en Eurovisión Junior, ha lanzado varios singles y acaba de publicar su primer libro.

Mientras, toca el violín, hace gimnasia rítmica, baile contemporáneo y, sí, estudia y disfruta de sus amigas. Y pese a todo le queda tiempo para seguir sumando proyectos. Acaba de lanzar Singing alone, una canción que comparte con Aubry Miller, una nueva promesa norteamericana a la que hemos visto en varias series de Disney Channel.

“Tiene un mensaje muy bonito que es que cuando te sientes solo o no tienes a alguien a tu lado, en realidad estamos todos conectados y hay gente igual que tú, haciendo lo mismo que tú, pero en otra parte del planeta”, cuenta sobre esta nueva canción.

Como empieza a ser habitual en sus canciones, sus palabras esconden una reflexión que quiere transmitir a los suyos. “Ese es el mensaje, que nunca te sientas solo, o si lo sientes, que no pasa nada. Que te pongas tu música favorita, que empieces a bailar a lo loco. Que hagas ese pastel que te gusta y querías probar, mánchate de harina, haz lo que quieras, pero disfruta de la vida. Y si estás solo, no pasa nada porque alguien te vea, porque estás solo”, explica.

Contactando por Instagram

En cuanto a Aubrey Miller, contactaron a través de Instagram. “En la cuarentena, todos nos enganchamos a alguna serie y empecé a ver Una pizca de magia en la que aparece ella. Mis amigas y yo nos hicimos muy fans, nos hicimos hasta un libro de recetas mágicas. Un día se me ocurrió hacer una coreografía de ella con su canción y la subí. Me escribió y yo flipando, ‘que me ha escrito Aubrey, yo emocionadísima, estaba super contenta’”, recuerda sobre el momento en el que empezaron a conocerse.

Después de intercambiarse varios mensajes le propuso grabar una canción juntas. “Me respondió en seguida que sí, que le haría muchísima ilusión. ‘Pero si la ilusión es mía, tranquila’, estaba flipándolo. La he visto en un montón de series de Disney Channel, porque de pequeña siempre salía ella. Yo con un montón de emoción. Elegimos las dos la canción que queríamos y la produjimos y siempre conectadas en video llamada o por teléfono. Fue super bonito”, recuerda.