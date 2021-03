Selena Gomez se ‘revela’ con un buen reggaetón para empoderarse en ‘Revelación’: su primer EP en español

“Es más fácil para mí cantar en español que hablarlo”, confesó Selena Gomez (Estados Unidos, 1992) hace tan solo unos días en una entrevista para la revista Vogue. Y es que este mismo 12 de marzo ha lanzado su primer EP totalmente en castellano: Revelación.

La artista lleva desde los diez añitos trabajando en la industria del entretenimiento. En todo este tiempo, Selena ha triunfado tanto en el mundo de la música como en el de la interpretación: ha sido chica Disney, ha actuado para Woody Allen, ha lanzado varios discos y ha llegado a alcanzar el número 1 de la lista Billboard con una de sus canciones. ¡Todo esto antes de llegar a los 30!

En su lista de tareas pendientes, Selena tenía una espinita clavada: lanzar un trabajo en español. De este modo, el pasado 2020 (y tras ver el éxito que tuvo el tema Taki Taki en el que participó), se juntó con Tainy para crear su primer EP totalmente en castellano: Revelación.

“El proyecto es realmente un homenaje a mi herencia. Gran parte de mi base de fans es latina y les he estado diciendo que este álbum iba a pasar. Pero el hecho de que salga durante este tiempo específico es realmente genial”, aseguró la artista en la entrevista de para Vogue.

Selena apunta y acierta

Desde el pasado mes de febrero, Selena comenzó a lanzar singles de este nuevo trabajo. Empezó con De una vez, una preciosa balada donde la artista habla de la mujer fuerte en la que se ha convertido tras poner punto y final a una relación que no iba a ninguna parte. “De una vez por todas, soy más fuerte ahora. No me arrepiento del pasado pero sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas. Pero ahora mi pecho es antibalas”, dice Selena. ¿Una referencia a ese tiempo que pasó saliendo con Justin Bieber?

Luego llegó Baila Conmigo, donde Selena Gomez se unió a uno de las estrellas emergentes del sonido latino: Rauw Alejandro. Sin duda, este tema lleno de ritmo de producción impecable y letra pegadiza se convirtió en la mejor carta de presentación de Revelación. Además, Selena se adelantó a las críticas de todas aquellas personas que iban a criticar su acento en español: “Bebé, no sé si hablas mucho español, si entiendes cuando te digo ‘mi amor”, le dice Rauw Alejandro a la cantante al principio de la canción.

Luego llegó Selfish Love. Y es que, tras el éxito de Taki Taki, era normal que Selena quisiese contar con él en este EP. Con una base tropical, la voz de Selena en este single queda en un segundo plano. Además, se trata de la única canción del álbum que la estrella canta algunas estrofas en inglés.

Las que quedaban

Teniendo en cuenta que el EP cuenta con siete canciones, solo quedaban cuatro por descubrir a estas alturas. Eso sí, algunas de ellas tienen mucho potencial como singles.

De este modo, la primera canción nueva que encontramos es Buscando Amor. Se trata de una canción donde Selena Gomez rinde su especial homenaje al reguetón. Porque por muy texana que sea, tal y como dice en la canción: “A quien no le gusta una latina bailando reguetón”.

En la misma onda va Dámelo To’, otra de las colaboraciones que encontramos en el EP. Junto al rapero Myke Towers, este tema es la canción más sensual del trabajo. Para la ocasión, Selena recurre a una práctica que funciona muy bien en la música: repetir palabras que son fonéticamente parecidas: “Que mi nombre en tu boca, boca, boca; me siento y no me tocas, tocas, tocas”.

Siguiendo un ritmo desenfrenado, y apostando por una producción que recuerda a su etapa Revival, Adiós es una de las grandes joyas de este EP. En la letra, la cantante vuelve a empoderarse y deja claro en la letra que no quiere darle explicaciones a nadie sobre a quien se lleva a su cama: “Pero entonces, ¿por qué me reclamas? Preguntándome cómo y con quién. Si me llamas a las tres de la mañana que yo ya te olvidé”.

Para terminar, tenemos que hablar sobre el medio tiempo que se ha marcado en mitad del álbum. Se trata de Vicio, una canción donde la joven habla sobre las demostraciones de cariño que le ofrece una persona a otra. Y es que este disco es como las propias relaciones: que a veces nos dan una de cal y otra de arena.

El pilar fundamental de Revelación

Selena Gomez sabe rodearse de grandes productores musicales para sus trabajos. De este modo, para su primer trabajo en español, la joven ha querido apostar por algunos de los pesos pesados de la industria. Además de Tainy, quien se ha convertido en el otro gran protagonista del álbum, en los créditos de casi todas las canciones se repiten otros tres nombres: NEON16, Albert Hype y Jota Rosa.

Sin duda, Revelación de Selena Gomez cumple con creces las expectativas de sus seguidores y seguidoras. Se trata de un álbum bien producido, con letras pegadizas y donde vemos a una Selena empoderada. Y es que no hay nada mejor que un buen reguetón para empoderarse

