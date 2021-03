Las chicas de BLACKPINK opinan sobre el debut de Rosé en solitario

Pues sí. El debut en solitario de Rosé ya está aquí. La australiana de origen surcoreano ha estrenado R, su EP que llega con los temas Gone y On The Ground. Este último cuenta, incluso, con un videoclip que ha batido récords en Youtube. ¡Supera los 22 millones de reproducciones en tan solo unas horas!

La publicación de este proyecto ha tenido una gran acogida en las plataformas digitales y redes sociales, y no solo nos referimos a las reacciones de los blinks. Sus compañeras de equipo también han opinado acerca de este nuevo comienzo para su amiga.

En el caso de Jisoo, ha compartido unas fotos en su cuenta de Instagram de la grabación del videoclip de On The Ground. En una de ellas aparece la propia surcoreana reflejada en un espejo. "El solo de nuestra Rosé #OnTheGround Al fin. ¡Se ha lanzado! Por favor, escuchadlo mucho y mostradle mucho amor", dice en la descripción. Sus palabras han llenado de ternura a sus fans.

Pero no ha sido la única. Jennie ha compartido con la portada del EP. "Te amo Rosie Posie. Increíble", dice. En cuanto a Lisa, también ha compartido una imagen de su compañera y la ha mencionado junto a un emoji de una rosa. ¡Solo tienen halagos para ella!

No es de extrañar que lo nuevo de Rosé haya conquistado a millones de personas alrededor del mundo, incluidas sus compañeras. La cantante nos presenta un proyecto cargado de una importante reflexión y unos sonidos EDM de lo más hipnotizantes. Nos anima a disfrutar de los pequeños detalles de la vida y de nuestro alrededor, que es todo lo que necesitamos.

Este es el segundo proyecto en solitario que presenta BLACKPINK después de Solo de Jennie, que también dio de qué hablar en las plataformas digitales. ¿Quién será la siguiente?