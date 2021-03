Melani García: Hablamos con ella de su primer libro, Eurovisión, ‘La voz kids’ y los ajolotes

Melani García conquistó a Melendi, entre otros tantos millones de personas, cuando participó en La voz kids y ganó su edición. También enamoró a otros tantos cuando representó a España en Eurovisión Junior en 2019. Y es que, aparte del talento que tiene, su carisma lleno de vitalidad y optimismo se ha ganado el corazón de muchos.

Ha demostrado con creces que le gustan los retos y que hay tiempo para todo. Acaba de sacar un nuevo single, una colaboración internacional con una chica Disney. Y por si no fuera poco, acaba de publicar su primer libro: Melani y la llave de los ajolotes.

Una historia para el público más joven en el que revive sus mejores momentos en los certámenes que le han dado tanta popularidad. Una mezcla de esa realidad con un cuento de ficción en el que se convierte, junto a sus amigas, en una heroína que trata de salvar a una especie en extinción. El cuidado del planeta vuelve a ser su causa. Y de eso y muchas otras cosas hemos podido hablar con ella.

Primer libro, ¿qué se siente?

Madre mía, ha sido una experiencia increíble. Mucha gente no lo sabe, lo saben mis profesores, mis amigos, mis padres, pero desde pequeña siempre me ha encantado escribir. Crear en mi mente, a ver qué ideas sacaba de mi imaginación. Siempre he sido de escribir mucho. Si en la escuela me preguntaban un ejercicio de estos que la respuesta era sí o no, yo lo desarrollaba en media página. Siempre hacía más de lo que tocaba, pero siempre me ha gustado mucho desarrollar ideas. Muchas veces llegaba a casa o cuando tocaba inventar historias en el colegio, yo siempre me apuntaba. Era como ‘a ver si algún día llega la oportunidad’ y ahora tengo mi libro.

Cantas, compones, bailas, tocas el violín, haces gimnasia rítmica, ¿cuánto duran tus días?

(Risas) Creo que 24 horas, pero parece que duraran un montón más porque por las mañanas voy al instituto y luego al conservatorio o mis actividades. Mucha gente al principio decía, ‘ay, hace un montón de cosas seguro que lo pasa mal’. La verdad es que todo a lo que voy es por mí. A mis padres les da igual porque ellos quieren que haga lo que me gusta. Me lo paso genial. Voy al conservatorio y tengo ganas de ir porque disfruto con la música, es como al niño o la niña al que le gusta ir a los entrenamientos, pues yo a la música.

Al principio creí que el ajolote era un animal inventado, pero resulta que existe, ¿cómo lo conociste?

Siempre ha sido mi animal favorito porque es distinto a los demás, no es como la mayoría. Tiene de todo. Tiene curiosidades super bonitas este anfibio de México. Cuando estaba en primaria me hicieron hacer una exposición de cualquier animal. Llegué a casa y empecé a investigar animales raros para que no fuera lo de siempre y encontré el ajolote y me enamoré de él.

El planeta y su conservación se han convertido en tu lucha, ¿por qué?

Hay que cuidar mucho nuestro planeta, lo dije en Marte, con la canción que llevé a Eurovisión. Un montón de personas se concienciaron. En colegios e institutos ponían la canción en ciencias naturales la canción para que los niños se concienciaran de lo que hay en nuestro planeta. Somos nosotros y todos queremos tener una buena vida y una vida sana y lo mejor para eso es ayudar para cuidar nuestro planeta. El libro trata de salvar a los animales que tenemos en nuestro planeta. Los ajolotes están en peligro de extinción, pero hay gente que está luchando para que se puedan salvar y es una lucha que tenemos que hacer todos.

Es una causa que han abanderado los jóvenes con referentes como Greta Thunberg, ¿qué valor les das a chicas como ella?

Ellas se merecen un grito increíble porque ya, a esa edad, luchamos por el planeta. Con niñas como Greta Thunberg o yo, aunque no soy como ella, pero sí que me preocupo, y otra gente que está luchando, las nuevas generaciones van a ser más conscientes y vamos a poder lograr nuestro sueño que es tener un planeta más sano.

Tu historia es una mezcla de ficción y realidad. Repasas algunos de tus momentos clave. Uno de ellos Eurovisión Junior y tu participación en Polonia en 2019, ¿te lo pasaste tan bien como cuentas en el libro?

Sí, sí, y más. No me daba para escribir tanto. Es una experiencia que lo ves luego y dices, ‘fue de verdad’. Las cámaras non pueden estar grabando 24h y es todo tan mágico y maravilloso. Bajaba a desayunar y estaban todos los concursantes, mis amigos, y bajaba y desayunaba acompañada y hablando en inglés, uno de mis idiomas favoritos. Es mi sueño.

¿Mantienes relación, a día de hoy, con alguno de aquellos participantes?

Antes de ir a Eurovisión hicimos un grupo de Instagram para poder hablar y que no fuera llegar y decir ‘¿quién eres?’. Después, creamos un grupo más personal. Nos dimos los teléfonos e hicimos un grupo de whatsapp y seguimos enviándonos mensajes, hasta ahora, o apoyando las canciones de los otros. Nos contamos cosas de nuestros países, tonterías como ¿qué hora es en tu país? que nos da mucha curiosidad. Siguen siendo todos mis amigos.

En el libro te toca consolar a los representantes de Italia y Rusia, ¿se vivió mucho drama?

Un poquito sí, porque es una experiencia super fuerte porque dices ‘me viene super grande’. Había algunos participantes que tendrían un poco de presión en sus países o cualquier cosa o que ellos eran muy perfeccionistas, pero hay muchos factores que cuentan, no es culpa de ellos para nada. Marta de Italia o Tanya de Rusia, no me gustaba verlas así. Estaban mal y les dije, ‘qué habéis estando representando a vuestro país, imaginaros si hay niños y niñas a los que les gustaría estar en vuestro lugar’. Imaginaros a Tanya que representaba a toda Rusia, tú sabes lo grande que es Rusia, es enorme. Y a ella la habían elegido.

Otro de los momentos que aparece en el libro es La voz kids. El programa de tele o Eurojunior, ¿dónde pasaste más nervios?

Es difícil porque La voz kids era mi primer programa de televisión, así, grande. Me acuerdo que llegué y no sabía que se tenía que calentar la voz. Había un vocal coach y me enseñó y estaba un poco nerviosa porque era mi primera vez, pero también como ‘qué guay, que voy a conocer a todos los coaches y voy a salir en la tele, estaba super contenta’. En las entrevistas de La voz me preguntaban cuál era mi sueño y yo decía que ir a Eurovisión y va y se cumple. Diría que un poco más en Eurovisión, pero los dos los he disfrutado un montón.

Entonces, si se cumplen los sueños que piden en los medios, ¿cuál es el que pedirías ahora?

Este creo que es bastante más complicado, pero por soñar… sabes que mi estilo favorito de música es la ópera. Me encantan todos, pero la ópera es mi punto débil. Me encantaría poder participar en alguna ópera teatral en la Scala de Milán.

Tampoco falta tu competición de danza en Italia, ¿qué destacarías de aquella experiencia?

Fue super bonita. Nunca había ido a Italia y es super bonito. Vivo en Valencia, pero antes, para entrevistas y eso íbamos a Madrid, ahora menos. Y te juro que íbamos por Italia y pensaba en algunas zonas que estaba en España porque se parecen bastante. Es todo super bonito.

A tu edad has estado sometida a momentos de mucha presión, ¿qué te pasa por la cabeza en esos momentos previos a ponerte delante de tanta gente para demostrar tu talento?

Son nervios buenos porque te preocupas por lo que vas a hacer, pero es como un momento y luego cambio el chic completamente. En algún concierto, cuando se abren las puertas y tengo que entrar a cantar, es super bonito porque detrás del escenario es como ‘a ver cuándo se abre la puerta’ porque me encanta compartir mi música para que la disfrute la gente. Eso me hace muy feliz.

Hay una cosa que a las madres les hará mucha ilusión leer y es la confesión de que con 12 años no tengas móvil, por lo menos en el libro, ¿es eso muy realista?

Sí, claro. Yo no tengo móvil. En la cuarentena usaba el de mi madre para enviar trabajos y eso, pero yo personal no tengo. Prefiero escribir cuentos o leer Harry Potter que los tengo siempre ahí. Me encanta leer. Me dicen ‘qué rara’, pero prefiero ser rara. Hay muchas cosas que disfrutar y el móvil te ocupa mucho tiempo.

Está muy presente en tu historia el poder de las redes y las posibilidades de colaboración que ofrecen, ¿qué te aportan en la vida real?

Un montón porque, aunque haya gente que diga que es malo, en realidad, tiene sus cosas buenas que son un montón más que las malas. Puedo contactar con fans de todo el mundo que me pueden hablar directamente a mí. Imagínate fans de Estados Unidos que se tuvieran que venir en barco, pues no. Cuando grabé el single con Aubrey Miller, ella vive en Estados Unidos. Si no existieran las redes sociales no habríamos podido contactar y grabar la canción. Y todo el apoyo que recibo de mis fans.

Las redes son un arma de doble filo que también dan cabida a los haters, ¿tú los has tenido que sufrir?

No le puedes caer bien a todo el mundo, no existe la persona perfecta. Yo los respeto porque todos tienen sus gustos, que den su opinión, no pasa nada. Cuando saqué Adiós ahí lo expresé todo. No sobre los haters, porque no les doy importancia, pero sí cuando era pequeña y se burlaban de mí porque me gustaba cantar y lo hacía todo el rato. Era muy activa y muy feliz y sufrí un poco de bullying por todo eso, porque era diferente. Con Adiós pude soltarlo todo y está ya pasado.

Das valor al trabajo en equipo.

Exacto, en el libro salgo con mis mejores amigas: Nadia y Sonia. Son las que salieron en el videoclip conmigo, que me hicieron de bailarinas, que las conozco de siempre. Nosotras en la vida real hemos vivido travesuras, aventuras, cosas que nos teníamos que ayudar unas a otras y, al final, es una amistad que dura para siempre y es muy bonita. Es importante trabajar en equipo porque se pueden forjar amistades muy bonitas.

Tu madre estará encantada con las palabras que le dedicas en el libro, ¿no?

Ella ha sido mi madre, que siempre me ha estado apoyando desde el minuto uno que dije que quería cantar. Ella y mi padre siempre me han apoyado desde el primer momento y todo lo que tengo se lo agradezco a ellos.

La parte de magia del libro, ¿tiene que ver con lo fan de Harry Potter que eres?

Los libros que tengo desde pequeñita siempre tenían un poco de magia, siempre me ha fascinado eso de que vuelen cosas… a mis amigas también les gusta Harry Potter y, por ejemplo, por mi cumpleaños fuimos vestidas de personajes de Harry Potter por la calle y la gente nos miraba super raro. Pero nos daba igual y estábamos super felices. Le meto un toque de magia y ficción porque pienso que, si eso fue lo que me a mí me hizo leer Harry Potter, quizás a otros niños que les gusta la magia, puede que les enganche.

¿Qué sentiste al verte convertida en una heroína de anime?

No sabes los gritos que pegué cuando vi la portada. Siempre me ha gustado el manga, tengo cómics y cuando lo vi fue ‘ah, qué guay’.

Hablando de cantantes y actrices, ¿qué te parece Olivia Rodrigo y todo el éxito que está teniendo últimamente?

Me encanta. Cada vez que la ponéis en la radio y voy en el coche la voy cantando. Cuando empieza la canción grito ‘abre la ventana’ y me pongo a cantarla. Es super bonita y Olivia ya había sacado varias canciones y habían triunfado todas, pero esta es super bonita y creo que todos nos la sabemos.

Libro, canción, ¿qué más sorpresas nos tienes preparadas?

Todavía no ha salido todo lo que dije que estoy haciendo, queda algo guardadito, pero saldrá poco a poco.