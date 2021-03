‘Together again’, la canción con la que Janet Jackson enarboló la bandera de la lucha contra el SIDA

Together Again es una canción muy personal y con un sentimiento muy profundo. “Está en mi corazón”, decía Janet Jackson. Porque en su corazón estaba su amigo, fallecido por SIDA, a quien dedica el tema. La artista extendió su tributo a todas las víctimas de la terrible pandemia y a lo largo de los años ha mantenido su lucha incansable contra la enfermedad. Además de una oda, Together again es un hit internacional. El 14 de marzo de 1998, se convirtió en su primer y único nº 1 en LOS40, si no se cuenta Scream, el dueto que grabó junto a su hermano Michael.

Un homenaje a su amigo, y a todas las víctimas del SIDA

Nos situamos en 1997. La epidemia del SIDA era un problema de salud pública de primera magnitud a nivel mundial. En el mes de noviembre, la OMS estimaba en 30 millones las personas infectadas por VIH. Una quinta parte de los 11’7 millones de fallecimientos, se produjeron en 1997.

En 1997, Janet Jackson vivió de cerca los estragos de la enfermedad y escribió Together again como homenaje a un amigo que había fallecido recientemente de SIDA, así como a todas las víctimas de esta enfermedad y a sus familiares en todo el mundo. “Es una canción muy personal para mí. Perdí a muchos amigos, y a gente con la que había trabajado, por esta enfermedad".

La propia cantante escribió y produjo Together again junto a Jimmy Jam y Terry Lewis, y contó con la ayuda adicional de su entonces marido René Elizondo Jr. Fue el segundo single de su sexto álbum, The velvet rope (1997), y cuando lo compuso, Jackson pensaba también en todos esos e-mails que recibía de sus fans, y en las historias que escuchaba de otras personas cuyas vidas se habían visto afectadas por el VIH.

El reconocido productor, Jimmy Jam, corrobora que el tema "tenía un significado profundo para ella porque es sobre un amigo fallecido por SIDA, pero como con todas sus canciones, ella intenta darles un sentido general y aplicarlas a todo el mundo”.

Janet no contaba con el rechazo inicial de su sello discográfico cuando comunicó el significado su canción: "ellos no creyeron que fuera una buena idea. Me dijeron 'no creemos que debas hacer eso'. Yo respondí '¿por qué no?... sabéis que eso que estáis diciendo es realmente estúpido'. Esa canción estaba en mi corazón".

Una canción triste, pero alegre

"La idea era hacer una canción alegre musicalmente”, explicaba Jam sobre Together again. Se incorporaron arreglos que la convirtieron en una pieza dance house. Y ese ritmo es en realidad una celebración, como contaba la artista: “Creo que tenemos otras vidas… no creo que la muerte signifique el fin. Quería escribir sobre amigos que han fallecido por el virus, sin un sentimiento fúnebre o triste. Quería celebrar su espíritu”.

Jam, Lewis y Jackson construyeron esos arreglos en tan solo 30 minutos, mientras estaban en el estudio de grabación. Y su sonido está “inspirado en Last dance de Donna Summer". En Book of Number Ones de Billboard, Jimmy Jam relata que había dos versiones diferentes de Together again. Una con 'intro' y otra sin ella para su emisión las radios: "Hicimos una en la que había una intro muy larga inspirada en Last dance de Donna Summer. Empezaba realmente lenta antes de que arrancara el ritmo. Pensamos que marcaba un contraste genial con ese arranque hacia un ritmo más 'uptempo', house. Siempre pensamos que en la radio pondrían la versión sin la intro, pero para nuestra sorpresa, en un montón de emisoras sonó la versión lenta".

Por su parte, Janet Jackson contó en MTV News que, musicalmente, su inspiración era Runaway, una canción de 1996 del dúo neoyorkino Nuyorican Soul (en el que militaba Louie Vega). Ese tema le recordaba a cuando de pequeña iba a Studio 54 (que entonces era una discoteca) en Nueva York.

Luchadora mundial contra el SIDA

Together again se publicó el 2 de diciembre de 1997. El día anterior, coincidiendo con el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, Jackson anunció que una parte de los beneficios del single serían donados a AmFAR, Fundación Americana para la Investigación del SIDA. Según constaba en ese comunicado, la canción “se va a convertir rápidamente en un himno para aquellos que sufren SIDA, sus familias y amigos”.

Desde entonces, Janet es embajadora de AmFAR y lucha de forma incansable contra la enfermedad. A lo largo de los años ha viajado por todo el mundo recaudando dinero para la investigación. "Solo soy una persona que siente que la guerra contra el SIDA deber hacerse pública. Todos sabemos que hay tratamientos para el VIH, pero que no hay cura. Queda mucho trabajo por delante”

Janet Jackson es también la voz de numerosas labores humanitarias, en las que contribuye activamente, y por las que ha sido premiada muchas veces.

Icono LGTB

Together again cimentó el estatus de Janet Damita Jo Jackson como icono LGTB, junto a otras canciones de su exitoso álbum, The velvet rope. Por primera vez, la artista profundizaba en temas como la homofobia o la orientación sexual. Específicamente, Free Xone habla de la homofobia y de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. “Tengo un montón de amigos gay, hombres y mujeres, por eso lo hice”.

El álbum hizo que afloraran las especulaciones sobre su orientación sexual. Particularmente por su versión del clásico de Rod Stewart, Tonight’s the night (Gonna be alright). No obstante, la cantante desmintió que hubiera mantenido relaciones con otras mujeres en la revista Ebony: “No me importa que la gente piense que soy gay. La gente cree lo que quiere. Sí, voy a clubes gays, pero también a otros clubes. Voy allí donde hay buena música. Me gusta la gente, independientemente de sus preferencias sexuales, de su raza. No, no soy bisexual”.

Primer y único Nº1 en LOS40… en solitario

El 14 de marzo de 1998, Together again se convirtió en el primer y único nº 1 de Janet Jackson en LOS40… en su carrera en solitario. Su nombre ya había aparecido tres años antes en lo más alto de la lista de los principales, unido al de su hermano. Fue el 24 de junio de 1995, cuando la colaboración de Janet con Michael en Scream, ocupó el pódium.