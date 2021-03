40 cosas de Samantha, by Samantha

Samantha es una de las concursantes de la última edición de Operación Triunfo que dio más juego. Su forma de decir las cosas cautivó a muchos, entre ellos, a su compañero Flavio con el que a día de hoy vive feliz en Madrid. Su concurso estuvo marcado por la pandemia y, una vez finalizado, se ha centrado en su carrera, aunque no son tiempos fáciles para alguien que empieza.

Pero no se rinde y está trabajando en su disco y, mientras, ha publicado un libro que nos permite conocerla un poco mejor. Una colección de reflexiones y sentimientos en clave poética que no eluden temas como el amor, la ansiedad o los miedos.

En ese intento de conocerla un poco mejor cada día, le hemos planteado 40 preguntas para descubrir algunas curiosidades como cuál fue su primer tatuaje, a qué actor español le gustaría fichar para uno de sus vídeos o qué es lo que le gustaría cambiar de ella misma.

Su sinceridad a la hora de hablar nos ha permitido bucear un poco más en quién es realmente y qué podemos esperar de una artista que todavía tiene mucho que decir.

1. Un recuerdo que borrarías de tu cabeza

Ninguno.

2. El reality en el que participarías

Operación Triunfo es bastante reality en algunas partes… no sé… un Masterchef, ¿por qué no?

3. La serie que viste en plan maratón

Prison Break.

4. El regalo que recuerdas con cariño

La primera guitarra que me regalaron mis padres.

5. El primer disco que compraste

El de Malú, creo que se llamaba Toda, de 2001.

6. La persona a la que mejor imitas

Laura Pausini.

7. Tus dibujos animados favoritos cuando eras niña

Las princesas Disney…eso es película… dibujos, dibujos, La banda del patio.

8. Tu talento menos conocido

Tampoco tengo muchos porque yo soy de mostrarlo todo.

9. El actor español al que te gustaría tener en un videoclip

Carlos Cuevas.

10. Tu primer tatuaje

Una pluma en la espalda. Con lo primero que se escribía era con plumas y a mí siempre me ha encantado la poesía y escribir.

11. Lo que no entiendes de tu generación

Que haya todavía machistas, homófobos, tránsfobos… que existan todavía esos prejuicios.

12. Tu emoticono favorito

El que está rojo como sudando con la lengua fuera.

13. Un icono de belleza

Kendall Jenner o la Goicoechea.

14. Una causa por la que luchar

Feminismo, igualdad.

15. Un artista con rollazo

Natalia Lacunza.

16. La frase favorita de tu libro

“Yo tampoco me hubiera quedado conmigo”.

17. El artista con el que te gustaría colaborar

Me gustaría colaborar con Christina Aguilera, vamos a flipárnoslo.

18. Una canción con la que llorar

Hurt, de Christina Aguilera.

19. Un influencer que te guste

Me gusta mucho Patry Jordá.

20. El videoclip que has visto 1000 veces para aprenderte la coreo

El de las Spice girls, Wannabe.

21. Un complemento imprescindible para una red carpet

Taconazos.

22. Tu mote de niña

No tenía.

23. Lo que nunca falta en tu nevera

Danone, yogur natural.

24. Un libro de cabecera

La última confidencia del escritor Hugo Mendoza, de Joaquín Camps.

25. Una mascota

Un tekel que tendré, ya sé el nombre y todo: José María.

26. Lo que querías ser de mayor cuando eras niña

Cantante siempre.

27. Tu amor platónico en la adolescencia

DVD de Los Serrano.

28. Un placer culpable

Los dulces, me pondría mala de la prisa.

29. Un viaje pendiente

Nueva York.

30. Una canción para desfasar

Canta… Que la detengan, que es una mentirosa… qué temazo.

31. El deporte que más has practicado

Ahora hago GAP todos los días. Glúteos, abdominales y piernas, un full body completo, alternándolo con cardio. Me va muy bien para las cervicales que he estado muy mal. El fisio me dijo ‘o haces deporte o te va a doler la cabeza toda la vida’. Es lo mejor para soltar tensión.

32. Una app que encontraríamos en tu móvil, más allá de las típicas

Una para los audífonos.

33. El artista al que no te importaría copiarle la imagen

Olivia O’Brien, creo que es americana. Mola mucho esta tía.

34. Algo que cambiarías de ti

Mi nariz.

35. Un referente en la música para ti

Joan Manuel Serrat.

36. Un miedo irracional

A morir.

37. Tu plato estrella en la cocina

Ufff, todo lo que es repostería se me da genial, hago unos pasteles increíbles.

38. El objeto más extraño de tu casa

Me gusta tirar todo, que esté todo muy vacío.

39. Un concursante de OT que no sea de tu edición

Aitana.

40. El mejor consejo que te han dado

Que tenga los pies en el suelo y que no me olvide de dónde vengo. Creo que es super importante.