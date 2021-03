Paz Padilla le manda un mensaje a su marido mientras se aburre en su confinamiento por coronavirus

La semana pasada Paz Padilla confirmaba que ha dado positivo en coronavirus. “Me encuentro muy bien. Estoy en casa y tengo un amigo, que se llama Rafael Guzmán, que es inmunólogo, y me va a meter un chute de vitaminas. Me ha dado una serie de recomendaciones y la verdad es que me encuentro bien”, decía poco después de dar la noticia.

Y es que, desde entonces vive confinada en la planta baja de su casa, totalmente aislada. Su hija Anna Ferrer, con la que comparte casa en Villaviciosa de Odón (Madrid), ha dado negativo y va contando el parte de su madre. “Estamos bien, estoy leyendo y muy contenta. Mi madre está bien, solo le duelen un poco las piernas”, contaba en sus redes.

Y es que ahí es donde han encontrado su vía de escape. Padilla se ha enganchado a ellas para ir comunicándose con el exterior. Como ella misma explicaba, el viernes no paró de recibir llamadas, pero el sábado se sintió más sola porque la gente estaba más pendiente de disfrutar del sol.

Aislada pero comunicada

Para una persona inquieta como ella que, además, no está teniendo síntomas fuertes, está empezando a pesarle el confinamiento. “Tercer día de encierro, como en los San Fermines. Estoy bien, aburrida… A veces lo pienso y no me lo creo, estoy todo el día dándole vueltas a dónde lo he cogido, no tengo ni idea. Con lo pesada que yo he sido”, aseguraba.

De momento se va controlando y los datos son buenos: “Temperatura tengo 36,8. Saturación 97 y ¡sí, tengo olfato todavía!”. Y en esas condiciones sigue encerrada hasta cumplir la cuarentena de rigor.

“Me han traído guantes, mascarillas… De aquí no salgo. Eso, como el que se va de excursión: el cargador, libros para leer, lo típico. Y, nada, esperemos que todo vaya bien, que sea leve, y os iré informando. Que estoy bien. Simplemente, soy mortal y estas cosas nos pasan. Y por mucho que yo me haya cuidado y protegido el virus está en el aire”, contaba.

Mensaje a su marido

Y en toda esa soledad que está sintiendo esa mujer, tan acostumbrada a estar rodeada de gente, ha pensado en su marido, Juan Vidal que murió de cáncer y que es el absoluto protagonista del libro que ha escrito sobre todo este proceso.

“Sé que me estás cuidando. Te quiero”, escribía en redes junto a una de sus fotos más icónicas que demuestran el gran amor que había y sigue habiendo en esta pareja. Tamara Gorro, Elsa Anka o Ana García Obregón compartían corazones rojos para apoyarla.

Está claro que, por mucho que se confine, no piensa estar aislada y dejar de hablar. Este fin de semana ha hecho conexiones en directo para desahogarse y explicaba que tiene muchos amigos médicos pendientes de ella y que, si en algún momento siente un empeoramiento, tiene claro que se irá corriendo al hospital.

De momento sigue lidiando con la soledad de su aislamiento tirando del sentido del humor que la caracteriza. Hace unas horas publicaba una foto de ella a lo lejos sola en una playa desierta. Es su forma de describir cómo se siente. “Cuando lo que te rodea es precioso, pero solo estás contigo misma”, escribía junto a la imagen.

De momento, tendrá que seguir sola.