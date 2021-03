El abrazo de Harry Styles y Billie Eilish, de lo más comentado en los Grammy 2021

Billie Eilish fue una de las protagonistas de los Grammy 2021. Terminó la noche con dos gramófonos que compartió con su hermano Finneas. Uno correspondía a la mejor grabación del año por Everything I Wanted y el otro a la mejor canción escrita para contenido audiovisual por su tema para la saga de James Bond.

Los hermanos, inseparables desde que la joven artista apareció en escena, volvieron a demostrar lo unidos que están y el protagonismo que él cede siempre a su hermana que apareció en la gala vestida con un diseño de Gucci en el que todo iba a juego.

Fiel a su estilo habitual, apostó una vez más por el oversize, se decantó por un dos piezas en rosa, blanco y negro muy barroco. Todo iba conjuntado, incluso el bucket hat y la mascarilla. Hasta las uñas mantenían el diseño de su vestuario.

Harry Styles, entregado con Billie

Sin duda, Eilish vivió una gran noche. Primero tuvo la oportunidad de ver la actuación con la que Harry Styles abrió la gala. Está claro que entre ellos hay admiración y simpatía. Por eso, cuando le tocó el turno a ella de actuar, el ex One Direction se convirtió en uno de sus mayores fans y no dudó en levantarse para aplaudir y silbar a la cantante mientras cantaba el tema que se había convertido en la mejor grabación del año.

Esas muestras de apoyo se viralizaron en internet donde los fans de ambos cantantes han mostrado su alegría al ver el amor que se profesan.

No sólo Harry vitoreó a la cantante. Ella también aplaudió y gritó cuando el cantante subió al escenario a recoger su premio a la mejor actuación solista de pop. Está claro que Harry sabe despertar pasiones porque pudimos ver a su ex Taylor Swift, a Dua Lipa, o a Eilish, emocionadas por su galardón. También la vimos totalmente centrada en él cuando subió al escenario a interpretar Watermelon sugar.

Billie Eilish aplaudiendo y alentando a Harry Styles mientras recibía el GRAMMY a "Best Pop Solo Performance" durante los #GRAMMYs pic.twitter.com/rOHSmgO4Gj — Billie Eilish Perú Oficial (@BillieEilishPer) March 15, 2021 Es que Billie Eilish representó perfectamente al fandom al ver a Harry Styles brillar en los #GRAMMYs ❤️ pic.twitter.com/X8lBmJIKlZ — Dana⁷ (@finebtsline) March 15, 2021

Colaboración, ya

No solo les vimos desde la distancia ya que llegó el momento del encuentro. Tras saludarse chocando los codos, finalmente, Harry y Billie se fundieron en un abrazo que ha generado un aluvión de memes en redes. Cada vez son más los que piden ya una colaboración entre ellos.

Desde luego, hay una relación propicia para ello. Ambos son cantantes de éxito, se admiran y comparten su gusto por Gucci, firma de las que ambos son imagen. ¿A qué están esperando?