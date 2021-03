Los momentos curiosos de los Grammy 2021: de la petaca de Silk Sonic al baile de Bad Bunny viendo a Dua Lipa

Los Premios Grammy 2021 han superado con nota una de las ediciones más difíciles de su historia. Además de celebrarse casi dos meses después de lo inicialmente previsto ha tenido que afrontar una serie de desafíos como diferentes escenarios y reivindicaciones que ha afrontado de diferentes maneras. La gala con las principales estrellas de la música, ganadores internacionales y una alfombra repleta de glamour nos deja curiosidades de la mano de Silk Sonic, Bad Bunny o The Weeknd, entre otros.

Bruno Mars y Anderson .Paak fueron las dos estrellas que más 'espíritu gamberro' le pusieron a la noche. Si a su llegada a la alfombra roja ya bromeaban sobre posar juntos o en solitario, cuando sacaron sus petacas a juego sabíamos que la ceremonia con ellos iba a ser prometedora.

Su alma soul se desbordó a raudales cuando fue el momento de su actuación sobre el escenario donde dejaron un impactante debut de Leave the door open, el primer sencillo que publican conjuntamente como Silk Sonic. Poco después regresarían para homenajear a Little Richard en el bloque de recuerdo a los músicos fallecidos y con sus versiones revolucionaron la gala.

Primó el buen rollo entre los artistas con varios premiados dedicándole sus galardones a sus compañeros derrotados pero reconociendo que merecían más el premio que ellos. Y ese espíritu se trasladó de la tribuna al escenario en el que artistas como Billie Eilish o Bad Bunny se quedaron a ver y disfrutar de las actuaciones de compañeros como Harry Styles o Dua Lipa.

Y si la joven estadounidense pareció quedarse absolutamente hipnotizada por el ritmo de Watermelon Sugar de Styles, Bad Bunny tuvo una posición de privilegio para disfrutar de una actuación inolvidable como fue la de Dua Lipa. Su baile sentados junto a Jhay Cortez y Trevor Noah es una de las imágenes que nos deja los Grammy 2021.

A nuestra vida solo le faltaba tener a Bad Bunny bailando "Levitating" de Dua Lipa 😬 #GRAMMYs pic.twitter.com/RCjjDrNByd — Revista Conexión (@revista_cnxn) March 15, 2021

La otra, es la total y completa ausencia de The Weeknd. Ya no solo durante la ceremonia de entrega por parte de la organización (no le nominaron y el canadiense rechazó actuar por ese motivo) sino que ninguno de sus compañeros de la industria tuvo un pequeño guiño, homenaje o palabra hacia el músico que sintió como un máximo menosprecio sus 0 nominaciones después de arrasar con After hours.

Hubo muchas reivindicaciones feministas, sociales, raciales... Pero no hubo tiempo para acordarse de The Weeknd.