Lennis Rodríguez y RVFV dan una nueva vida a ‘Te Sale’ con un remix: ¡Videoclip y letra aquí!

Dándole, tú te vas pegando calentándome

Bailando hasta abajo yo te quiero ver

Ese cxlo que tú tienes está matándome

Ya no sé que hacer.

Hoy yo me pongo bonita

Modo viernes y se fue el sol no le rindo cuentas a nadie que la rumba ya empezó.

This is the remix babe.

Te sale, ehhh llamarme pa’ que me ponga bonita y vayamos pa’ la disco, ehhh

Te sale, ehhh

Tranquilo que hoy se hace lo que tu digas

Tu me escribes en un ratito, ehhh

Un ratito, ehhh.

Lúcete, Mami hazme lo que tú quieras se te ve de lejos, no eres una cualquiera

Yo lo sé, que por mi te desesperas

Llámame, pasamos to’a la noche entera.

A fuégote como en los tiempos de Daddy ese cxlo es natural pero parece que es de Cali

Yo me voy a dasacatar Vamos a prender el party

Mamy pegate pa’ca muévelo como un tsunami

Y es que tú sabes- sabes

Dale no le pares- pares

Todos los caminos hoy

Pa’ la calle van.

Se que tu quieres-quieres

Se que lo prefieres- fieres

Que rico te baile hasta que no pueda más

Y es que te sale, echarle hielo a la copa

Te sale,

Sabes que me pongo loca

Canalla, como tú si te colocas

Me gusta. ¡pégate que ya toy’ loca!

