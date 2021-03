Telecinco prescinde de ‘Mi hogar, mi destino’: la serie turca no cumple con las expectativas

No había buenos vaticinios para Mi hogar, mi destino y finalmente se cumplieron. Telecinco tenía intención de seguir expandiéndose en el terreno de las series turcas. Después de consolidar Love is in the air en su parrilla, este otro título de ficción se presentaba como la oportunidad perfecta para crear un tándem como el que han conseguido Mujer y Mi hija en Antena 3, pero no ha habido suerte.

Mi hogar, mi destino tenía la difícil tarea de atraer al suficiente número de espectadores al late night (a partir de las 00:00 aproximadamente) para poder continuar su emisión y asentarse en la parrilla. No lo ha conseguido y ahora la cadena ha decidido retirar la serie turca en un movimiento que parece definitivo.

Hasta la fecha, Mi hogar, mi destino se emitía los martes, los miércoles y los jueves. Sin embargo, Telecinco ha prescindido de la serie esta semana, programando en su lugar otros contenidos: este martes habrá una reposición de La isla de las tentaciones y el miércoles está previsto que la gala del mismo reality acabe sobre las 2 de la mañana.

De esta manera, Mi hogar, mi destino pierde, de momento, su espacio en Telecinco. ¿Decidirá Mediaset España confiar en otra serie 'made in' Turquía o dejará las cosas como están ahora que llega a su canal principal Supervivientes? Hay que recordar que el reality más extremo de Telecinco suele ocupar tres noches a la semana y termina a las tantas de la madrugada...

'Mi hogar, mi destino' seguirá en Mitele PLUS

Los que quieran seguir siendo testigos de la historia de Zeynep tendrán que suscribirse a la plataforma de pago de Mediaset: Mitele PLUS. Esta será a partir de ahora la única ventana de Mi hogar, mi destino, una ventana que, por cierto, cuenta con otras series turcas en su catálogo.

Así es 'Mi hogar, mi destino'

La historia se centra en Zeynep, una joven cuyos planes de futuro se van al traste cuando aparece su madre biológica y le muestra un mundo nuevo que no tiene nada que ver con la vida acomodada que había llevado hasta ese momento. En su antiguo barrio, Zeynep descubrirá otros valores y también conocerá a Mehdi, el hombre que cambiará su vida para siempre.