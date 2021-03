Dakota Tárraga desvela los métodos de 'Hermano Mayor' siete años después de su paso por el programa

Si en Hermano Mayor alguien se hizo famoso además de Pedro García Aguado, esa fue Dakota Tárraga. La participante más polémica del formato de Cuatro se hizo popular entre los españoles por su comportamiento llamativo y agresivo y, aunque años después demostró que su actitud había cambiado en su paso por Supervivientes, ha sido el programa del exjugador de waterpolo el que la ha hecho volver a copar los titulares de la prensa nacional.

Dakota Tárraga concedió hace solo unos días una entrevista al programa TVE CAT La Nova Normalitat en la que habló, como es ya costumbre en ella, sin pelos en la lengua para explicar cómo fue vivir aquella experiencia con Pedro Aguado y los demás miembros del equipo de Cuatro.

"Para entrar a Hermano Mayor, mi amiga María mandó un mensaje por Facebook y le respondieron a ella. Total, a mí me llamaron y yo no me creía nada. Yo pensaba que era una llamada anónima y empecé a cagarme en todo, sinceramente, y era Hermano Mayor", empezó a explicar la alicantina.

Dakota continuó contando que en el momento en el que ella recibe al equipo de Cuatro, su mayor problema "era el consumo". "Entonces me dieron de consumir para ver mi actitud verdadera, porque ese era mi problema", confesó la influencer justo antes de ser interrumpida por el conductor del programa, que cortó el rollo a la entrevistada y a los colaboradores para pasar a un tema más light.

"Me pagaron la bebida"

Esta confesión de Tárraga no tardó en hacerse viral. Los principales medios recogieron las declaraciones de la exparticipante de Hermano Mayor y Supervivientes y, ante el revuelo causado, la influencer quiso aclarar que cuando ella hablaba de consumo, hacía referencia a la bebida.

Dakota aclara la controversia sobre los pagos de ‘consumiciones’ en Hermano Mayor pic.twitter.com/wK9ILgNH8e — 𝘾𝙤𝙤𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝘽𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖 © (@coolturabasura) March 13, 2021

"Ayer estuve en televisión de Cataluña y quiero decir y que quede claro. Que quede constancia, que si a mí se me conoce, no es por mentirosa, que en Hermano Mayor, los dos primeros días a mí me pagaron la bebida. Consumo no quiere decir éxtasis y demás, no. Mi problema era el alcohol, pagaron para ver mi actitud y eso es lo que quiero llegar a decir. No malinterpretemos las cosas y no las trasgiversemos porque no", insistió Dakota en las redes

Además, la que en 2014 era una joven adolescente y ahora tiene ya 26 años, ha explicado también que en el programa, cuando se trataba a personas con otros tipos de problemas, también se les pagaban sus adicciones para poder conocerles en su estado normal. "Si yo tenía un problema con el alcohol, los dos primeros días vieron mi relación hacia el alcoholl, pero si otros tenían problemas de obesidad, les pagaron la comida. Pero ya está", añadió Dakota.

También cargó contra La isla de las tentaciones

Preguntada por los tertulianos de La nova normalitat, sobre si participaría en algún otro reality televisivo después de haber estado en Supervivientes, Tárraga aseguró que a ella le encantaría entrar en la casa de Gran Hermano, un programa que según ella, le encaja a la perfección, "y el que diga que no, miente.".

Sin embargo, para La isla de las tentaciones, el formato del momento en Mediaset, la influencer no tuvo buenas palabras. "Eso me parece a mí un puterío de lo más grande que ha habido, y cada año va a peor. Falta hacer una orgía y no es normal", alegó la alicantina.