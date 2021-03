La curiosa relación entre ‘Love is in the air’ y la empresa de Amancio Ortega

Love is in the air va más allá de la historia de amor entre Eda y Serkan. Los espectadores están tan enganchados a la serie turca de Telecinco que ya se han encariñado de los protagonistas y, por lo tanto, de los actores encargados de darles vida. Quieren saber curiosidades y detalles de sus vidas, y más si tienen algún tipo de relación con España como es el caso de Hande Erçel.

La actriz, que recientemente ha sido nombrada la mujer más guapa del mundo por Top Beauty World, se ha convertido en toda una celebrity gracias al éxito de Love is in the air. Ya era muy conocida en Turquía, pero la serie la ha catapultado a lo más alto y ahora es una estrella internacional. La mayor prueba es que en Instagram está a punto de alcanzar los 20 millones de seguidores.

Es famosa por Love is in the air, pero su tirón en redes sociales se lo ha ganado ella con mucha dedicación. Es un icono de belleza y moda. Marca tendencia con cada fotografía que cuelga en su muro y, lo mejor de todo, es que le encantan las marcas de nuestro país.

Podríamos pensar que con un perfil como el suyo, con tantos followers, Hance vestiría ropa cara y solo se prestaría a ser imagen de las firmas más exclusivas. Sin embargo, la actriz y modelo también luce recurrentemente prendas de vestir 'low cost' y muchas de ellas pertenecen al imperio de Amancio Ortega, tal y como señala Jaleos.

A la gente le gusta los looks de Hance Erçel y, curiosamente, los suele sacar de Inditex. Le encanta la moda 'made in' España para su día a día, pero también para los personajes que interpreta en sus proyectos de ficción. Suele apostar por 'outfits' de todo tipo: trajes de Zara, sudaderas y jerseys de Pull&Bear y pijamas de Oysho.

Su fama le ha dado un caché y unos altos ingresos en su cuenta corriente. Sin embargo, el armario de Hance Erçel está lleno de prendas con la etiqueta de todas estas marcas que pertenecen a la empresa capitaneada por Amancio Ortega. Bien de marca España para la que es una de las grandes estrellas de la televisión en Turquía.