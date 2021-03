‘Love is in the air’: la serie turca de Telecinco, multada por algunas escenas “eróticas”

Más allá de las audiencias, Love is in the air tiene otros problemas en su país de origen. La serie, consolidada en el prime time de Telecinco y uno de los contenidos más vistos de Mitele Plus, continúa emitiéndose en Turquía y allí, aunque no está siendo un fenómeno de masas, sí que está levantando ampollas por unas escenas "eróticas".

La historia de Eda y Serkan, como una comedia romántica de toda la vida, tiene momentos de todo tipo: un poquito de drama, un poquito de amor y alguna que otra secuencia en la que la pareja protagonista entra en calor.

Sin embargo, la ficción turca tiene poco o nada de erotismo, aunque desde el Consejo Audiovisual Turco han decidido sancionar a Love is in the air (el título original es Sen Çal Kapımı) por unas escenas concretas que "contradice las tradiciones familiares" por ser “eróticas". ¿Un ejemplo? Este momento de Eda y Serkan disfrutando de un baño de espuma:

Una de las escenas más polémicas de 'Love is in the air' / Mediaset

Lo más curioso de toda esta polémica que ha surgido en Turquía con Love is in the air es que la serie está recomendada para mayores de siete años porque no tiene imágenes de sexo, violencia y/o drogas. Sin embargo, el organismo que se encarga de regular los contenidos audiovisuales puede multar a una cadena o una producción si así lo considera oportuno.

'Love is in the air': un éxito en España, un fracaso en Turquía

Aunque aquí no ha conseguido alcanzar los índices de audiencia de Mujer y Mi Hija, las dos series turcas que arrasan en Antena 3 en el horario de máxima audiencia, Love is in the air se ha hecho un hueco en la parrilla, fidelizando poco a poco a su público potencial y logrando ser uno de los espacios más importantes de la plataforma de pago de Mediaset España.

No obstante, la telenovela protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin no está funcionando especialmente bien en Turquía. Su estrenó tuvo una buena acogida, pero con el paso del tiempo (y los capítulos), la serie se ha ido desinflando hasta llegar la semana pasada a su mínimo histórico con el episodio número 34. A esto hay que sumarle ahora todo el tema de la sanción por las escenas “eróticas”. ¿Corren malos tiempos para Love is in the air?