‘Love is in the air’: ¿cuántos capítulos tiene la serie turca de Telecinco?

Love is in the air no es un gran éxito de audiencias, pero ha conseguido atrapar a un público muy fiel que no se pierde ni un solo capítulo de la historia de Eda y Serkan. En Telecinco, la ficción turca reúne cada semana a 1.4 millones de espectadores, mientras que en Mitele Plus, la plataforma de pago de Mediaset, es uno de los contenidos más vistos.

El público que sigue esta comedia romántica, lógicamente, quiere saber cómo acaba. Y es que claro, una vez te encariñas de los personajes, ¿quién no quiere ver si vivirán un final feliz o les tocará todo lo contrario? En el caso de Love is in the air, sus incondiconales están deseando saberlo y por eso no paran de hacerse la misma pregunta: ¿cuántos capítulos quedan para el desenlace de la serie?

Esta pregunta es muy recurrente y, lo más curioso de todo, es que todavía no hay una respuesta concreta porque, a pesar de ser una serie que está consolidada, su futuro todavía no está escrito. ¿La razón? Su emisión en España está muy pegada a su emisión en Turquía.

¿Cuántos capítulos tiene 'Love is in the air'?

Hasta la fecha, allí en Turquía, los espectadores han podido ver hasta el capítulo 34 de Love is in the air, y ese es, de momento, las entregas que tiene Mediaset para programar en su canal principal. No obstante, Telecinco todavía tiene varios en la recamara. Los episodios de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin tiene una duración total de 120 minutos. Sin embargo, la cadena suele emitir capítulos más cortos. Divide su duración en varias partes y así se asegura la continuidad de la serie tanto en su prime time como en Mitele Plus.

'Love is in the air' corre peligro

Aunque ha conseguido enganchar a los espectadores españoles, Love is in the air no tiene tanta suerte en Turquía. Allí, la serie tuvo buena acogida en su estreno y experimentó una importante subida en sus emisiones posteriores. Sin embargo, la dura competencia, enfrentándose a producciones tan potentes como Kurulus Osman y Sadakatsi, la hizo flaquear y la ficción ahora es una de las menos vistas y su emisión podría correr peligro.

Así es la historia de Eda y Serkan

Vendida a más de 40 países, Love is in the air (el título original es Sen Cal Kapimi) es una historia que reúne varios ingredientes para enganchar a su audiencia potencial: romance, amor pasional, ricachones y el poder del destino. ¿Los protagonistas? Una joven floritas cuyo único objetivo era terminar sus estudios de Arquitectura y el gran heredero de una gran empresa.