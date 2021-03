LOS40 Dance Urbana aterriza en tus oídos con David Penn

En LOS40 Dance nunca nos cansamos de disfrutar de la música electrónica de nuestros DJs favoritos. Pero ahora es uno de estos DJs los que se unen a nuestro equipo para ofrecerte a ti directamente un show a través de nuestra radio. Él es David Penn, que aterriza con LOS40 Dance Urbana.

El próximo 23 de marzo dará comienzo este nuevo podcast en LOS40 Dance, en la franja horaria de 21:00 a 23:00 horas (una menos en Canarias). Y es que cuando David está en la cabina, la calidad musical está garantizada. Disfruta semanalmente de la mujer música club del momento con uno de los mayores referentes de la escena en España.

Pero, ¿por qué Urbana? Porque así se llama su sello discográfico, con el que lleva protagonizando su podcast Urbana Radio Show desde hace más de una década.

Penn lleva en la industria más de 23 años produciendo y remezclando temazos. Entre ellos destaca The Nightrain de Kadoc, un remix que se editó en los cinco continentes y vendió más de 2 millones de copias entre sencillos y recopilatorios. What Is House, Lovin' U y Baila son otros de los hits que llevan su nombre.

Pero tampoco hemos de olvidar sus remixes para Mariah Carey, Simply Red, Masters At Work o Sandy Rivera. ¡Menudo repertorio de temazos!

David Penn, además, ha formado parte de la Iberiban League con Abel Ramos y DJ Chus. Pero eso no es todo. Durante ocho años seguidos ha recibido el premio a Mejor DJ/Artista de house en España en los Deejaymags y Vicious Music Awards.

El talento de Penn aterriza ahora en LOS40 Dance para seguir regalándonos auténticos tesoros para nuestros oídos. No hay duda de que escuchar la música de nuestro protagonista desde LOS40 Dance es toda una experiencia. Y tú, ¿te animas a probarla?

No te lo pierdas a partir del 23 de marzo.