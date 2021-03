María Patiño desvela por qué podrá lucir un vientre plano este verano y le llueven las críticas

María Patiño ya piensa en verano. En unos días nos meteremos de lleno en la primavera y aunque dicen que por San José vienen nieves, lo cierto es que los días de sol y calorcito cada día están más cerca. Y aunque no sabemos si este verano podremos viajar o no, lo cierto es que muchos pensamos ya en vacaciones.

Es momento de plantearse lo de la operación bikini, aunque puede que ya sea un poco tarde para notar resultados, pero mejor tarde que nunca. Aunque siempre quedan otras opciones a la de ponerse a dieta y hacer ejercicio y es pasar por el quirófano. Es lo que ha hecho María Patiño.

Llevaba dos meses guardando el secreto, está claro que puede mantenerse callada cuando quiere. Pero ya ha desvelado que se ha sometido a una abdominoplastia y ha confirmado que está encantada con el resultado. Este verano podrá lucir abdominales y vientre plano.

Confirmado

“Por fin os cuento el secreto que muchos de vosotr@s intuíais. Me he hecho una Lipo Vaser en Clínicas Diego de León para definir los abdominales y estilizar la cintura, la misma operación que mi compañera Gema López", informaba ella misma en sus redes.

“¡Me alucina el resultado que ha conseguido la @dra_aracellyts!!! Me he puesto este outfit para que apreciéis como me ha quedado el abdomen. No veo el momento de lucirlo en la playa. ¿Qué os parece?”, preguntaba junto a una foto en la que tampoco es que se vean demasiado bien los resultados. Habrá que esperar a que se ponga el bikini.

División de opiniones

En seguida ha recibido los piropos de algunas de sus compañeras y compañeros del universo Sálvame. “Estas estupendaaaa!!! Yo quiero!!!!! 🔝🔝🔝”, aseguraba Laura Fa. “Wow! 😍”, añadía David Valldeperas. Pero no todos piensan igual. Entre sus haters hay muchos que critican el exceso de retoques y comparten mensajes muy duros.