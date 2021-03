El detalle de la actuación de BTS en los GRAMMYs del que muchos hablan

El paso de BTS por los Premios GRAMMYs de 2021 ha sido icónico. Y es que aunque finalmente no se llevaron el galardón a Mejor Interpretación de Grupo/Dúo, sí que dieron de qué hablar durante la gala.

La banda de K-Pop hizo su aparición en pantalla para ofrecernos una actuación única de Dynamite, su hit internacional. Ellos siempre sueñan a lo grande, y es por ello por lo que decidieron subirse a un rascacielos de Seúl para llevar su música a todos los rincones del mundo.

Colores, luces y mucho ritmo. Esos tres elementos no faltaron ni un solo segundo durante esta actuación. Pero eso no es todo. Hubo un momento que los ARMY captaron y que no tardó en convertirse en uno de los temas más destacados de los mensajes en redes sociales.

En la estrofa que interpreta V por primera vez en solitario después del estribillo, el cantante hace una pausa en uno de sus versos. Lo que parecía algo automático, para sus fans se ha convertido en una demostración de que BTS no siempre hace playback y así han acallado las críticas que llevan persiguiendo durante años.

La energía de los chicos, Tae demostrando que no hacen playback, la escenografía, fue y es la mejor presentación de los chicos 💜💜💜💜 — Nani¹² (@Alanisidk02) March 15, 2021

CACHARON QUE TAE DEJÓ DE CANTAR PARA QUE SE NOTARA QUE NO USAN PLAYBACK???????? COMO LO HIZO YOONGI CON MIC DROP — 𝙣𝙖𝙨𝙖 ᴮᴱ (@agustbye) March 15, 2021

el silencio q hizo Tae, demostrando q no les hace falta el playback, MI REY T AMO — Sᴋᴀʙɪeʀ вσѕѕ⁷🇦🇷 (@sHit_BIkas) March 15, 2021

tae demostrando que no hacen playback dejando de cantar aaaaaaaaa mi rey — 𝓪𝓵 𝓰𝓸𝓮𝓼 𝓸𝓷 (@littlescenery_) March 15, 2021

Sea como sea, la noche no acabó tan bien como sus seguidores esperaban. El grupo había recibido su primera nominación a estos premios, y estaban convencidos de que acabarían recibiéndolo. Pero fue así. Ariana Grande y Lady Gaga se llevaron el galardón con Rain On Me.

No obstante, los integrantes de la banda de K-Pop demostraron posteriormente que, aún así, para ellos había sido una experiencia única. "Muchas gracias por estar junto a nosotros en todos y cada uno de los momentos", decía JungKook en Weverse. "Gracias a esto, he vivido una experiencia tan asombrosa", añadió Jimin. Aunque esto no pudo ocultar la indignación por parte de los ARMY.

Y tú, ¿qué opinas de la actuación de BTS en los Premios GRAMMYs de 2021? ¿Crees que merecían el galardón?