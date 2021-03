Demi Lovato tiene nuevo disco: Dancing with the devil The art of starting over

Demi Lovato ha preparado para este 2021 un proyecto multimedia que incluye un documental y un nuevo disco de estudio en torno al hecho que cambió su vida hace un par de años. Su ingreso por sobredosis y su posterior rehabilitación han conducido hasta el estreno de Dancing with de devil: The art of starting over.

Ese fue el título de la producción audiovisual que se anunció para Youtube originals el próximo 23 de marzo. A una semana para su estreno, la solista estadounidense ha confirmado que además de este documental, su nuevo álbum también llevará ese título y girará en torno a aquel casi fatídico 24 de julio de 2018.

Por fortuna para ella, la sobredosis de heroína que la llevó al hospital no terminó con su vida siendo un punto de inflexión para la artista que en aquel momento contaba apenas con 25 años. Recuperada, concienciada de su regreso musical y consciente de una nueva sexualidad, Demi Lovato anuncia un disco de lo más personal, el séptimo en 13 años, que recogerá el testigo de Tell me you love me (2017).

"Ha habido mucho que quería decir, pero sabía que tenía que decirlo de la manera correcta. Demi Lovato: Dancing with the devil se emitirá gratuitamente en Youtube desde el 23 de marzo. Gracias a mi familia, amigos y fans que estuvieron a mi lado durante todos los años que aprendí y crecí. Estoy tan emocionada de compartir esta historia finalmente con vosotros que he guardado durante los últimos dos años. #DemiDWTD próximamente!" posteaba la vocalista sobre el documental.

Durante el 2020, Demi Lovato ya estrenó canciones como Anyone o I love me con los que cerraba una era para abrir una nueva etapa musical que de momento nos ha ofrecido varias colaboraciones como Ok not to be ok (con Marshmello) o Jojo, Blackbear y Sam Smith, canciones muy personales como Still have me (sobre su ruptura de compromiso con Max Ehrich) o Commander in chief (sobre la crisis política en EE UU provocada por Donald Trump).

El 2 de abril se pondrá a la venta este nuevo disco de Demi Lovato: Dancing with the devil The art of starting over cuyo productor ejecutivo es Scooter Braun