Demi Lovato entra al estudio para grabar su séptimo disco

Demi Lovato estaba llevando las sesiones de grabación de su séptimo álbum de estudio con un gran secretismo. Y decimos estaba porque el secretismo se ha acabado. Su manager, Scooter Braun, ha puesto los ojos de la prensa especializada sobre ella confirmando la noticia de que está en el estudio grabando su séptimo disco.

La cantante estadounidense bromeó a través de las redes sociales sobre el mensaje con el que se desvelaba la noticia. Pero ni siquiera eso ha desconcentrado a la solista que podría poner fin a su silencio discográfico en este 2021 tras cuatro años sin lanzar nada desde Tell me you love me.

Durante el 2020, Demi Lovato ya estrenó canciones como Anyone o I love me con los que cerraba una era para abrir una nueva etapa musical que de momento nos ha ofrecido varias colaboraciones como Ok not to be ok (con Marshmello) o Jojo, Blackbear y Sam Smith, canciones muy personales como Still have me (sobre su ruptura de compromiso con Max Ehrich) o Commander in chief (sobre la crisis política en EE UU provocada por Donald Trump).

Todo estaba preparado para que lo que comenzó en los primeros días de marzo con el estreno de I love me tuviera continuación durante los siguientes meses. Sin embargo la situación de confinamiento trastocó todas sus ideas: "Me gustaría poder tener ya la fecha secreta para el disco pero la verdad es que ni si quiera yo sé qué es lo que va a pasar".

Recién estrenado el nuevo año, parece que el proyecto musical se ha puesto en marcha y muy pronto podríamos tener una confirmación real de uno de los proyectos musicales que marcarán el 2021. La gran duda sigue siendo la fecha de lanzamiento de su séptimo proyecto musical en solitario.