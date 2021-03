Marem Ladson en ‘Madrid Brillante’: Un evento imprescindible para disfrutar de la música en directo

Marem Ladson vuelve a subirse al escenario este sábado 20 de marzo en el Teatro Reina Victoria como parte de la programación de Madrid Brillante. La artista no podía faltar como parte del cartel de este festival que ha dado la oportunidad a la capital de poder seguir disfrutando de la música en directo de forma segura.

Natalia Lacunza, Mala Rodríguez, Cariño o Rigoberta Bandini son algunas de las artistas que ya han ofrecido conciertos dentro del evento y, hasta finales de este mes, podremos seguir disfrutando de más. Ahora es el turno de la cantante, compositora y guitarrista española-estadounidense, que sin duda nos hará disfrutar con la interpretación en vivo de los temas que integran sus dos proyectos publicados hasta la fecha: Marem Ladson (2018) y, sobre todo, Azul (2020), formando parte este directo de lo que sigue siendo la presentación oficial de este EP.

No es la primera vez que Marem se reencuentra con su público; a pesar de la crisis cultural provocada por el Covid-19, la artista ha luchado por seguir llevando su música de forma segura a distintas partes de nuestro país, contando además con la ventaja de que el formato y la identidad de su proyecto no han sido tan complicadas de adaptar a las nuevas medidas: "siempre he preferido el teatro al festival", nos confiesa. Al mismo tiempo, ella misma reconoce que este será "el primer gran concierto que doy, ya no solo post-pandemia, sino también desde hace dos años en Madrid, tengo muchísimas ganas".

Nacida en Orense, ya hace 5 años que reside en la capital y el especial vínculo que ha creado con la ciudad y su gente hace que haya querido preparar esta fecha con mimo, ilusión y mucho trabajo para ofrecer un espectáculo que no deje indiferente a nadie. "Lo estamos preparando con un técnico de luces, con un diseño especial de vestuario, queremos que la puesta en escena sea especial para este concierto en concreto. Llevo meses preparando este directo con canciones nuevas que vamos a tocar", nos adelanta.

Marem Ladson en ‘Madrid Brillante’: Vuelve a disfrutar de la música en directo

Porque sí, además de hacer un repaso a sus temas más conocidos y queridos justo cuando se cumple un año de la publicación de su último trabajo, entre las sorpresas que nos esperan como parte del concierto está la interpretación de canciones inéditas de la artista que aún no han visto la luz. ¿Qué más necesitas para convencerte de que no te lo puedes perder? ¡Consigue tu entrada aquí!