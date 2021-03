La asistente de Serkan Bolat en ‘Love is in the air’ escribe mensajes en español y sabemos por qué

Love is in the air fue la primera apuesta de ficción turca de Mediaset en el prime time de Telecinco. Después de ver el fenómeno social en el que se convertían estas series en nuestro país y de testarlas durante mucho tiempo en Divinity, decidió dar un nuevo paso. La historia de Serkan Bolat y Eda Yildiz ha conquistado a un buen número de espectadores que esperan un final feliz.

De momento son todo obstáculos que impiden que ambos puedan disfrutar del amor que sienten el uno por el otro. Todavía nos queda mucha historia por conocer y, por el camino, vamos conociendo a otros personajes que también están calando fuerte entre la audiencia.

Son personajes secundarios que están generando simpatías entre los que no se pierden un capítulo de la serie. Y entre ellos hoy nos vamos a quedar con Leyla, la asistente de Serkan en Art Life. Una mujer asustadiza que se deja impresionar por el carácter tan frío y robótico de su jefe. Eso sí, es muy observadora y no se le escapa casi nada.

Poco a poco va cogiendo confianza. Ha encontrado en Eda una amiga y ha pasado a formar parte como una más de la familia que supone la gente que trabaja en el estudio.

Conexión con España

La actriz que da vida a este entrañable personaje es İlkyaz Arslan y, los que han decidido conocerla un poco mejor a través de sus redes sociales se han dado cuenta de que, de vez en cuando, escribe en español.

¿Una turca hablando español? No es lo más común, pero hay una explicación. Arslan, que estudió Arte Dramático en una universidad turca, también recibió clases en nuestro país. Fue una de las alumnas de la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD Galicia). Allí estudió teatro físico y, de paso, aprendió nuestro idioma.

Interés musical

A Arslan le gusta la música y no tiene mala voz. En sus redes hemos podido verla cantar y quién sabe si algún día se lance a hacer alguna colaboración con un artista español y en nuestro idioma. Lo que está claro es que el arte, en general, está muy presente en su vida.

De momento la hemos escuchado cantar en turco. Lo que está claro es que a sus 27 años está construyendo una sólida carrera. Tras varios años haciendo callo en el teatro, un papel en una serie de policías y este papel en Love is in the air, han aumentado sus posibilidades y, por supuesto su popularidad.