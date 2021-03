Sergio Ramos felicita a Pilar Rubio por su cumpleaños con una bonita declaración de amor

Este 17 de marzo, Pilar Rubio cumple 43 años y lo hace rodeada de los hombres de su vida, su marido Sergio Ramos y sus cuatro hijos que cada día están más guapos y más grande. Lo podíamos comprobar hace unos días cuando compartía un retrato de Máximo Adriano, el más pequeño.

“¡Mi bebé se va haciendo mayor! Ya se sienta solo tranquilamente. Por favor, ¿no se puede quedar así unos añitos más? 🙏😍 Es que crecen tan rápido... #máximoadriano @sergioramos”, escribía junto a la imagen que nos dejaba claro de quién ha heredado sus ojazos.

De hecho, esos ojos del pequeño llamaban poderosamente la atención de Ana Milán: “Amiga! Que te devuelva los ojos ya! Que te los ha robado!”.

Madre, trabajadora, esposa y una mujer que ha demostrado tener belleza tanto exterior como interior y que no puede quejarse de la vida llena de amor, éxito y dinero de la que disfruta. Y siempre con banda sonora, que de sobra es conocida su pasión por el rock.

Declaración de amor

En este día tan especial para ella, no ha faltado entre las primeras felicitaciones, la del futbolista que compartía en redes toda una declaración de amor hacia ella.

“Pintas nuestra vida de sonrisas, ternura, belleza e inteligencia. Nos descubres el mundo a paso ligero y con mano firme. Nos lo das todo, porque te das tú, a mí, a nuestros hijos y por nuestra familia. No podía tener más fortuna que la de contar contigo a mi lado, por siempre. Te quiero con locura, mi amor. ¡Feliz cumpleaños, @pilarrubio_oficial! I love you to pieces! Happy birthday, my love. ❤️💜❤️ #Rn’R #TogetherForever #MyLovesBirthday #EnjoyingLifeWithYou #DisfrutandoDeLaVidaContigo #GraciasPorSerTúConmigo”, escribía Sergio en redes junto a una de las imágenes que recoge esa belleza de Pilar.

Sin duda hoy tendrá un gran día y las felicitaciones se van a ir multiplicando a medida que pasen las horas. De lo que no ha hablado el futbolista es del regalo que le ha hecho a su mujer, pero seguro que está a la altura de tanto amor.

Nueva era para la pareja que tiene casa nueva, una mansión que se convertirá en su nuevo nido de amor.