Primark tendrá rebajas por primera vez y durante todo un mes

Primark ha conquistado a muchos amantes de la moda en diferentes países gracias a sus precios bajos durante todo el año. Eso sí, si eres habitual en sus tiendas, sabrás que en períodos de rebajas la cadena no se suma a ninguna de las campañas (ni en las de enero, ni en las de verano), salvo algún descuento excepcional. Pues bien, por primera vez Primark tendrá rebajas.

La situación provocada por la pandemia, con la reducción de ventas en moda, algo que ha ocurrido a nivel general, no únicamente en Primark, ha contribuido a un exceso de stock de todo aquello que no se vendió desde marzo del año pasado en nuestro país. Ni siquiera con el impulso de la tienda online, que permite encontrar las prendas y artículos en tu tienda más cercana, algo que no servía de mucho en aquellos lugares donde más allá del confinamiento continuaba con sus tiendas físicas cerradas. Una circunstancia que ha llevado al gigante irlandés a tomar una decisión drástica como, tal y como informa el portal Modaes, ¡convocar un mes completo de rebajas en las tiendas Primark!

Eso sí, de momento la compañía no se ha pronunciado al respecto ni ha barajado cuándo serán las ansiadas rebajas de Primark.

¿Dónde serán las rebajas de Primark?

Una buenísima noticia que como punto negativo tiene que no es aplicable a toda España, sino que, serán sus tiendas de Cataluña las que disfruten de estas cotizadas rebajas. La razón no es otra más que en esta región las restricciones para el comercio como consecuencia del coronavirus han sido más estrictas que en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Madrid, donde los centros comerciales han estado abiertos en períodos mucho mayores. De hecho, no ha sido hasta el pasado 1 de marzo y desde el 4 de enero cuando las tiendas de más de 400 metros cuadrados pudieron abrir al público.

Por eso y ante la imposibilidad de poder comprar ropa online, como ocurre con la mayoría de las marcas, Primark ha roto con su propia norma no escrita como remedio a este exceso de stock que padecen.

Próximas aperturas de Primark en España

Además de su enorme flagship de Barcelona, ubicado en la Plaza de Cataluña y que cuenta con más de 12.000 metros cuadrados (la segunda más grande de España) y para la cual se auguran colas enormes frente a los próximos descuentos, este año serán otras muchas ciudades las que puedan disfrutar de Primark en sus territorios. Por primera vez la marca irlandesa contará con una tienda en Bilbao, además de otras en Marbella y Vigo.