Don Patricio promete un 2021 lleno de música

Don Patricio es uno de esos artistas que en los últimos años no ha parado de generar música. Ya fuera en solitario o con algunas de sus innumerables colaboraciones no nos hemos cansado de escuchar a este músico de El Hierro que llegó a nuestros oídos como un soplo de aire fresco en la nueva escena musical española.

En los últimos meses ha estado trabajando muy duro en las nuevas composiciones que formarán parte de su nuevo trabajo discográfico, el primero que publicará bajo el sello de Warner Music. Y aunque de momento no existe una fecha exacta de lanzamiento (al menos no de manera pública), el solista nos va a dar un 2021 lleno de música.

Hace unas semanas pudimos leer en su cuenta oficial de Instagram que sigue trabajando en sus letras: "Yo no paro de escribir letras, cada vez queda menos pa que las escuchen". Queda claro que Don Patricio está viviendo un momento importante de creatividad tras unos meses duros en el confinamiento que le obligó a cancelar todos sus planes de estudio y en directo.

En una entrevista a finales del pasado año con Neo2 ya confirmó que había estado encerrado durante algunos meses en Andalucía escribiendo pero sin demasiada suerte: "En Andalucía, metido en una casa, viendo series, cocinando y haciendo mucha música. La verdad es que no salieron muy buenos temas, pero sí que estuve experimentando mucho, probando nuevas cosas que no me atrevía a hacer en el estudio delante de un productor. Y es que toda mi vida he hecho la música así, yo solo en casa escribiendo, grabando y mezclando mis temas. Pero desde que saqué Contando Lunares, todas las canciones que he hecho han sido en estudios con más gente, y mano a mano con un productor. El confinamiento me sirvió como digo para retomar ese proceso antiguo que yo tenía, solo en casa, que es como se hizo La Dura Vida del Joven Rapero. Pero la verdad es que, las canciones, mejor hacerlas en compañía".

Puestos a soñar, a Don Patricio le viene el nombre a la boca de Rosalía imaginándola en la faceta de productora, un territorio hasta ahora en el que no hay demasiadas mujeres: "Me molaría que me produjera un tema Rosalía, ¿te imaginas?".

Se produzca o no esa colaboración, lo que queda claro es que el autor de Contando lunares ha comenzado ya la cuenta atrás que le conducirá hasta este nuevo proyecto. Un disco en el que no estarán las canciones que ha publicado en los últimos meses: "Con Warner estoy preparando lo que va a ser mi siguiente disco, ya he sacado singles sueltos que no formarán parte del mismo. Me decanté por Warner porque realmente me ofrecían y aseguraban mi libertad artística. Es decir, que yo decido las canciones que saco, las que no, las que se les hace videoclip… Siempre la última decisión la tengo yo".

Don Patricio tiene las cosas claras como le confesó a Neo2 y nosotros ya estamos deseando poder escuchar esta nueva aventura musical: "A mí realmente lo que me gusta es componer, escribir letras en el estudio, en casa, en la playa… Siempre me ha llenado la composición, es la parte que más me gusta de la música, escribirla. Mucho más que dar conciertos, dar entrevistas o todo lo bueno que puede darte esta vida de artista. Lo que más me gusta de mi trabajo es componer y estar en el estudio, y Warner eso lo respeta al cien por cien. Vamos de la mano, nos entendemos, estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con ellos y espero que ellos lo estén también conmigo. El plan de futuro es sacar mi próximo disco con Warner y esperar que salga lo mejor posible. Llevo un año haciendo canciones, pero dos meses más centrado en lo que va a ser mi próximo disco. No quiero que sea juntar unas canciones y ya está, quiero que cuenten la historia que tengo que contar, por lo que he pasado, estoy pasando y está por pasar. Creo que han cambiado mucho las cosas desde el último álbum a este y tengo nuevas historias y quiero contarlas. Quiero hacer un álbum de historias nuevas y espero que la gente lo reciba y lo escuche y no solo se quede con los dos singles".