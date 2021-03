Ricky Merino anuncia ‘Es lo que hay’, su nueva canción, rodeado de misterio

A pesar de haber sido uno de los primeros expulsados de la academia de Operación Triunfo 2017, Ricky Merino ha sabido ganarse su propio hueco en la industria del entretenimiento. El de Palma ha combinado la música con la televisión desde que salió del programa. De este modo, lo hemos visto presentado el programa ¡A Cantar! de Netflix y al frente del chat de OT de las ediciones de 2018 y 2020.

Por supuesto, Ricky también le ha dedicado tiempo a la música. Sin ir más lejos, el pasado 2020 lanzó varios temas entre los que se encuentran dos colaboraciones: Smalltown Boy junto a Wurst y Bestia junto a Danny Romero.

Este 2021, lejos de pisar el freno, Ricky Merino va a continuar lanzando nueva música. De hecho, este mismo viernes 19 de marzo lanzará su nuevo singe: Es lo que hay. Ha sido él mismo quien ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales:

“Mi nuevo single Es Lo Que Hay disponible este viernes. Producido por @spamdj y compuesto con @nachocanutoficial, un lujo y un sueño cumplido. Como estoy muy on fire ese mismo día sortearé una taza merchan exclusivo oh yeah entre los comentarios y likes. Mirad el vídeo deslizando que son de una cerámica buenísima”

Junto al anuncio, Ricky ha compartido la portada de la canción. Se trata de una imagen en la que vemos al artista en el centro, totalmente de negro, con un fondo rojo.

Además, esta misma semana, Ricky compartió un pequeño adelanto del videoclip donde vemos un cielo en plena tormenta, unas flores rojas y una mano misteriosa acariciando su rostro. “¿Quién es esa mano que me toca, que me inquieta, me perturba?”, ha escrito el cantante junto al vídeo.

Parece que algunos amigos suyos como Ana Guerra ya lo han escuchado. La artista canaria ha escrito “Vaya temazo” en el post. Roi Méndez ha puesto “Yo lo sé” y Veintiuno ha dicho “Es tu propia mano, no te toques”. Tendremos que esperar al próximo viernes para salir de dudas.