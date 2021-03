Hugo confiesa que no podría decir si quiere más a su novia o a su cabra en ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones 3 no ha dejado de ir desvelando novedades en esta edición. La última ha sido que los solteros favoritos de novios y novias visitaran las hogueras para contestar con un sí o un no, las tres preguntas que podían hacerles.

Hugo no tenía claro quién iba a aparecer para hablar de Lara. Finalmente fue Rubén el que dio la cara por ella. “¿Lara me echa de menos?”, le preguntó Hugo. Rubén se lo pensó un poco pero su respuesta fue afirmativa, “sí te echa de menos”.

Eso le gustó a Hugo. “Tengo que darte las gracias, sinceramente, porque pensaba que ibas a decir que no”, le decía a Rubén. Cuando Sandra Barneda le ha preguntado si era algo que necesitaba escuchar, él contestaba que “lo presentía, pero claro que necesitaba escucharlo”.

El rapapolvo de Rubén

La segunda respuesta no le hizo tanta gracia. “¿Habló en la casa de algo de futuro conmigo, planes, o algo de futuro como tener hijos conmigo, o algo así?”, preguntaba a Rubén. En esta ocasión, la respuesta era negativa.

Ahí es cuando Rubén cogía la palabra y le preguntaba al gallego: “¿Alguna vez te has preguntado si la persona que está a tu lado es feliz?”. Hugo no dudaba, “yo sé que no es 100% feliz”. Era entonces cuando Rubén le echaba en cara que se preocupase más de su cabra que de su novia.

Lejos de negarlo, Hugo pronunció sus palabras más desafortunadas. "Sí, también es verdad eso. Yo cuando me preguntan si quiero más a mi perra, a mi cabra o a Lara, yo no sé responder a eso", confesaba. "Con mi cabra llevo siete años y estaba antes que Lara. Yo no me voy a mojar diciendo si quiero más a mi novia o a mi cabra. Creo que podemos ser felices todos", añadía.

No era el único reproche que le hacía Rubén. También le dijo que no le parecía bien que sus únicos planes fueran ver la tele en el sofá o salir de viaje en la furgoneta. Y, además, le echó en cara que él pudiese salir de fiesta y su chica no. Ahí Hugo saltó.

Una pareja celosa

“Mi vida yo la considero libre, la de ella igual. Estamos juntos, somos novios, pero tenemos vidas… si ella quiere salir de fiesta, yo en mi vida le dije que no saliera de fiesta”, aseguró. Aunque reconoció que ambos son muy celosos.

“Soy super celoso y a mí me flipa que sea celosa mi novia, me flipa”, admitía. Y como el ambiente se estaba caldeando, no dudó en asegurar que “no vengo a hablar con este chaval, yo lo que vengo es a hablar con Lara porque es en la que confío, en la que confié durante cuatro años”.

Antes de terminar su hoguera, lanzó una tercera pregunta: “¿Se lo está pasando bien, se lo está pasando de puta madre?”. Una vez más, la respuesta era afirmativa.

¿Saldrán Hugo y Lara fortalecidos como pareja de esta experiencia? Para saberlo todavía tenemos que esperar, aunque todo apunta a que la semana que viene conoceremos el desenlace.