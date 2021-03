Pocos entienden la discusión de Lola con Marina en ‘La isla de las tentaciones 3’ por Simone

La isla de las tentaciones 3 está entrando en la recta final de la edición y no dejan de suceder cosas, entre ellas, la expulsión de dos nuevos solteros. En Villa Playa, solo hizo falta echar a una tras la marcha de Fiama y la elegida fue Naia.

La cosa se complicó un poco más en Villa Montaña. El primer elegido fue Javi, para tristeza de Claudia con la que se llevaba muy bien. Más conflicto hubo con el segundo elegido. Lola cogió la palabra.

“Lo voy a decir yo, para mí no es fácil, porque para mí aquí ha sido una persona super importante. Es verdad que no hemos acabado bien la experiencia, me duele muchísimo, porque, aunque haya pasado lo que haya pasado, sé que es una buena persona y me ha querido mucho y yo a él también. Creo que también estás incómodo, me da mucha pena y nunca me olvidaré de ti. Es Simone”, decía para tristeza de Isaac que fue el más afectado por esta expulsión.

Simone pasa de Lola

“Estoy bien. Todo lo que he hecho en esta experiencia lo he hecho con corazón porque soy una persona muy sincera. Me llevo un pedacito de cada uno en el corazón. Con Lola me di cuenta de que no podía ser una persona que pudiera estar a mi lado. Es una experiencia que nunca me olvidaré, estará siempre en mi corazón”, contestaba Simone cuando Sandra Barneda le preguntó cómo estaba.

También le preguntó por Lola: “Lo que pienso de Lola, que es un poco una niña, yo estoy acostumbrado a otro tipo de mujer a mi lado. Una mujer que sabe lo que quiere y que no cambia de opinión cada día. Soy una persona que se me quiere o se me odia”.

Rebote de Lola

Lola no se tomaba muy bien la reacción del italiano y se sintió la mala de la película. “Siempre me he sentido un poco sola en la historia Simone-Lola. Y una vez más lo he vuelto a sentir”, confesaba. “Yo creo que he dicho cosas bonitas como para que vosotras digáis… un poco de apoyo porque yo tampoco quería echarle”, les reprochó a sus compañeras.

“Si en esta historia tengo que entender más a alguien le entiendo más a él. Yo sé que él también lo ha tenido que pasar regular”, aseguraba Marina que no entendía el enfado de Lola. “Ella quería de mí una reacción de apoyo, pero no puedo defenderla en algo que no comparto”, intentaba explicar.

Poniendo a Lola en su sitio

Lola dejaba claro que no le había sentido nada bien que Simone hubiera dicho, “ella me da igual”. Marina intentó explicárselo: “Si él dice, ‘Lola me da igual’, lo veo en todo su derecho de decirlo, y no creo que te haya faltado al respeto ni nada, ha dicho la verdad, es que le das igual. Quien realmente ha tenido aquí el problema en la villa con él, eres tú, así que, eras tú la que tenías que dar los motivos y la que te tenías que enfrentar con él. Estate atenta a las consecuencias de que ese chaval te diga ‘me das igual’”.

Ninguna de las chicas entendió la reacción de Lola, tampoco muchos seguidores del programa que vertieron sus críticas en redes.

En el reencuentro final, veremos si Lola ha logrado hacer las paces con Simone.