Posible nuevo triángulo amoroso en ‘La isla de las tentaciones 3’ a las puertas de la final

La isla de las tentaciones 3 está a punto de llegar a su fin, pero todavía nos quedan cosas interesantes por ver. De momento, nos ha quedado pendiente la hoguera de Isaac, esa en la que veremos a un desquiciado Jesús y a un Diego defensor de sus amigos. Pero habrá más sorpresas.

Como siempre ocurre al final de cada programa, el último minuto de avance de lo que está por venir, nos ha dejado con la boca abierta. Cuando muchos pensaban que el pescao estaba ya todo vendido y que las parejas estaban ya más o menos establecidas, nos encontraos con una sorpresa.

En el próximo programa veremos la última gran noche de fiesta en las villas y claro, ante un final inminente la cosa se puede descontrolar. De momento sabemos que Stefany llorará y acabará tirada por los suelos preguntándose qué ha pasado con Jesús.

Nuevo triángulo amoroso

Y es que al ex de Marina le veremos bailar muy cómplice con Lara que ha debido darse cuenta de que no tiene nada que hacer con Raúl. El caso es que a Stefany le dará un ataque de celos y Carla estará allí para consolarla.

Muchos ya aseguraban que a Jesús no le gustaba Stefany, hasta Marina lo dijo en su hoguera. Estaba convencida de que a su ex no le gustaba esta chica y lo único que hacía era actuar por despecho.

No sería el primer triángulo que vemos en esta edición. El amigo de Jesús, Manuel, ya se movió entre dos aguas, precisamente entre Stefany y Fiama. Finalmente se quedó con la argentina. Ahora, su amigo podría volver a dejar tirada a la tentadora que tampoco lo tuvo claro desde el principio.

En Villa Montaña la que también tuvo dudas fue Lola que primero tuvo un contacto muy estrecho con Simone y finalmente se decantó por Carlos.

¿Qué sucederá entre Jesús y Lara? Hay que esperar a este jueves noche para descubrirlo, pero está claro que todavía nos podemos llevar muchas sorpresas.

Muchas lágrimas

Aunque habrá mucha fiesta y posibles nuevos encuentros, también habrá muchas lágrimas. Los novios y novias leerán las cartas que sus parejas escribieron antes de empezar el programa. Lo que han cambiado las cosas desde ese momento. Lola se lamenta de que el perdón de su chica no hubiera llegado antes.

Además, Sandra Barneda les dará la oportunidad a todos ellos de vetar a una de las parejas para que en la última hoguera juntos no vea imágenes. Algo que descolocará a más de uno, seguro.

Todavía nos queda mucho por ver.