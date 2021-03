Tony se gana muchos enemigos tras enfrentarse a Raúl en ‘La isla de las tentaciones 3’

“Es difícil no alterarte en estas situaciones”, asegura Hugo cuando el soltero favorito de Claudia iba a hacer acto de presencia en la hoguera de los chicos. Entendía a la perfección los nervios que estaba pasando Raúl, porque antes los había pasado él. Y es que en el último programa de La isla de las tentaciones 3 hemos visto cómo las habituales imágenes en la Tablet eran sustituidas por los tentadores en vivo y en directo. ¡Menuda tensión!

“Ahora este te va a decir que está enamorado de ella”, le decía Diego a Raúl mientras Tony se acercaba por el pasillo de las antorchas. “Estoy feliz, lo que pasa que por el camino de las antorchas estaba mirando a ver si había algún collar para ponérselo a Raúl que veo que todavía está así…”, dijo nada más llegar.

“Los collares a mí me la sudan porque yo vine aquí con mi novia y me voy a ir con mi novia. Tú no me importas nada, yo en la única persona que pienso es en ella y tú lo que me digas me va a entrar por un oído y me va a salir por otro”, le contestaba el implicado.

Cruce de opiniones

“Yo soy consciente de que tú no piensas en mí, pero ella realmente piensa mucho más en mí que en ti, te lo aseguro”, le devolvía el soltero. “¿Has hablado con ella de lo que le hace feliz realmente y de lo que necesita en su vida?”, le preguntaba.

“¿Le vas a regalar algo más a Claudia o ya se te acabaron las cosas?”. Esa fue la primera pregunta que le hizo. “Sí, y no son cosas ni objetos”, respondió Tony. La reacción a esta respuesta fue llamarle vendehúmos y aclarar que a la gente no se la gana con regalos.

Raúl sigue confiando en su chica por mucho que Tony le haya asegurado, al contestar su segunda pregunta, que no le echa de menos. Todavía quedaba una última pregunta: “¿Se han dado un beso en la boca fuera de algún juego?”.

“En ello estamos”, contestaba el tentador. Sandra Barneda tenía que recordarle que la respuesta tenía que ser afirmativa o negativa. Raúl tenía claro que la respuesta era un ‘no’ y le pedía que no fuera tan pesado ni tan pulpo.

Los espectadores del programa no han estado muy de acuerdo con la actitud que decidió tomar Tony en la hoguera y son muchos lo que le han tachado de fantasma.

La hoguera de Claudia

Raúl terminaba su hoguera con dudas, mejor parada salía Claudia de la suya tras escuchar a Lara. “Tenía ganas de estar frente a frente con la chica que se lo está haciendo pasar tan mal a Raúl”, decía nada más llegar.

Claudia aclaró que no había hecho nada que él no hubiera hecho en su villa y dejó claro que era algo que tendría que hablar con él. “Yo sé a quién amo y quién me puede llegar a atraer, son dos cosas diferentes”, aclaraba Claudia cuando la soltera le echaba en cara que se había dejado confundir por Tony.

Cuando se quedó realmente tranquila es cuando Lara le contestó afirmativamente cuando le preguntó si creía que Raúl quería abandonar el programa con ella.

De todas formas, cualquier cosa puede pasar. Habrá que esperar al final que está al caer.