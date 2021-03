Los protagonistas de ‘Sky Rojo’: “Cuando vi la serie se me pusieron los huevos en el cuello”

Lo de Sky Rojo es otro rollo. La nueva serie de Netflix, orquestada por los mismos que La Casa de Papel, se estrena este viernes 19 de marzo en la plataforma con la firme intención de convertirse en un nuevo fenómeno global. Para ello, la ficción apuesta por un nuevo modelo de consumo, capítulos de 20 minutos que apenas te dejan respirar, y una historia sobre tres prostitutas que huyen de sus proxenetas en una carrera a contrarreloj en la que hay pura adrenalina y el mejor humor negro.

Para colmo, los cabeza de cartel no son unos actores cualquiera. Vancouver, la productora de este título, ha fichado a lo mejor de cada casa y el resultado es una mezcla explosiva que no puede funcionar mejor en pantalla. Verónica Sánchez (Coral), Lali Espósito (Wendy), Yany Prado (Gina), Asier Etxeandia (Romeo), Miguel Ángel Silvestre (Moisés) y Enric Auquer (Christian) son los protagonistas de Sky Rojo y juntos participan en el proyecto que se postula desde ya como la dignísima sucesora de La Casa de Papel.

"Como sociedad hacemos oídos sordos"

"Es muy valiente querer hacer entretenimiento con un tema delicado y, además, hacerlo desde la acción y una estética inesperada. Casi siempre se ha contado desde el punto de vista del realismo social y aquí le dan una vuelta y se puede llegar a través del entretenimiento, y sin frivolizar, a todo el mundo con un mensaje potente", dice Verónica Sánchez en una entrevista para LOS40, a lo que Lali Espósito añade: "A veces, como sociedad, hacemos oídos sordos con estos temas y con una ficción como Sky Rojo abrimos el corazón, los odios y los ojos de la gente de una manera muy viva y actual".

En Sky Rojo, Coral, Wendy y Gina escapan del club Las Novias para buscar su libertad. A partir de ese momento, Moisés y Christian, secuaces de Romeo, chulo de estas y dueño del club Las Novias, van tras ellas en “una carrera frenética durante la cual deberán afrontar multitud de peligros. Su plan es sencillo: arreglárselas para seguir vivas cinco minutos más".

"Sky Rojo va al límite con todo: sexo explícito, violencia extrema, ritmo trepidante y colores que explotan en la pantalla", explica Asier Etxeandia. "El limite en la ficción es cuando no sabes si te horroriza o te encanta. A mí me pasa con esta serie. Tiene que haber un momento en el que se me remueva algo y esto es tan arriesgado que te coloca ahí y no te deja pensar. Era un reto y es acojonante cómo ha quedado".

"Cuando vi 'Sky Rojo' se me pusieron los huevos en el cuello"

Sky Rojo viene con el sello inconfundible de Álex Pina y Esther Martínez Lobató. Quizá por eso muchos ya crean que tendrá la misma suerte que La Casa de Papel en su trayectoria internacional. Hay mucha expectación y, aunque esta serie si recurre a algunas dinámicas de la historia de los atracadores, tal y como nos contaron recientemente sus creadores, su marca va más allá, asumiendo riesgos y siendo todavía más ambiciosa.

"Ni Álex ni Esther comparan Sky Rojo con La Casa de Papel porque en cualquier ámbito el hecho de comparar nuca sirve. Sky Rojo tiene su diferencial estético y narrativo. Le están regalando al público otra cosa", explica Lali, mientras que Verónica intenta relativizar el hecho de que esta serie que ella protagoniza puede convertirse en algo tan grande: "Lo he pensado. Sé que La Casa de Papel ha sido un hito en la ficción española y sé que estoy con la misma gente que ha ganado un Emmy con esa serie, pero cuando toca rodar me remango y me pongo las botas para meterme al barro como en cualquier otro proyecto".

"No suelo pensar mucho en la repercusión que va a tener Sky Rojo, pero es verdad que cuando vi la primera temporada entera se me pusieron los huevos en el cuello y pensé: 'Hostia, esto es muy gordo'. Me di cuenta en ese momento de la repercusión que puede llegar a tener esta serie", señala Etxeandia.

Si quieres ver la entrevista completa de los protagonistas de Sky Rojo…¡dale al play!