Rosé de BLACKPINK ya es la primera solista de K-Pop en conseguir esto

Rosé, integrante de BLACKPINK, ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo con su debut en solitario. Su EP -R- llegó el pasado 12 de marzo con dos temas que ya han revolucionado las listas de éxitos internacionales.

De hecho, las críticas positivas le han llevado a batir un récord mundial. El 19 de marzo, según informa Soompi, las listas oficiales del Reino Unido comunicaron que On The Ground se había colado en el puesto 43. Esto convierte a Rosé inmediatamente en la primera solista mujer de K-Pop en conseguirlo.

Desde que este debut en solitario de Rosé vio la luz, todos son buenas noticias para los seguidores de BLACKPINK. Aunque eso de batir récords ya es una práctica de lo más común para la girlband, ya que, en este caso, también fue el primer grupo femenino de K-Pop en ingresar en esta lista.

Pero lo cierto es que no es el único logro que ha conseguido la australiana de procedencia surcoreana con su lanzamiento. El videoclip de On The Ground estableció el récord de alcanzar los 100 millones de reproducciones más rápido. Solo tardó siete días, 15 horas y 51 minutos. También se ha llevado el título del Videoclip con más reproducciones en las primeras 24 horas. ¡Registró 41,6 millones!

R llegó a todas partes del mundo el día de su lanzamiento. Según Hanteo Chart, batió también el récord que tenía IU del mayor número de ventas en un solo día. En el caso de la australiana, llegó a las 282.674 ventas, mientras que IU mantenía su récord en 147.856.

No hay duda de que lo nuevo de nuestra protagonista vino para revolucionar las listas musicales y conquistar nuevos públicos alrededor del mundo. De momento, su jugada está funcionando. Y tú, ¿también has caído rendido ante este proyecto?