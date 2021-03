Trueno estrena el videoclip de ‘Rain II’ al más puro estilo de The Karate Kid

Trueno aterrizó en nuestros oídos el 23 de julio de 2020 con su álbum Atrevido, que reunía 10 canciones dispuestas a convertirse en nuestra banda sonora. Entre ellas están Mamichula con Nicki Nicole y Bizarrap o Ñeri.

Pero en su repertorio también escuchamos Rain II, un tema que llegó con los ritmos del rap que le caracterizan al freestyler y que ahora cuenta con un videoclip. El argentino ha sorprendido a sus fans con una producción multimedia que parece estar inspirada en The Karate Kid. Pero el mensaje que nos ofrece es uno de los mayores protagonistas.

Trueno se convierte en un samurái tras un proceso de aprendizaje para así luchar contra él mismo. Demuestra que es un luchador de su propia vida que quiere alcanzar todas sus metas aunque esto conlleve algún que otro sufrimiento. Le quitan el anillo de la FMS de Argentina de 2019, lo que podría representar que quiere dejar su pasado como batallero de freestyle para comenzar una nueva etapa.

Sea como sea, los dos Truenos acaban desvaneciéndose por el poder de lo que parece su propia versión de niño. El final acaba mostrándonos una importante reflexión: en la vida debemos ser atrevidos. "Cada uno tiene un propósito, una misión en este viaje. Pero hay que buscarlo, encontrarlo y atraverse. Atreverse a las cosas que sí valen", dicen algunas de sus frases.

Este lanzamiento ha causado sensación entre sus fans, quienes han inundado sus perfiles de las redes sociales con halagos hacia el proyecto. Muchos aseguran, incluso, que un tema de un gran calibre como este merecía un videoclip.

"Vivo el momento sin ver al resto, simple y honesto. Levanto la copa, brindo por mi viejo, mi único maestro. No soy muy demostrativo así que valora si me muestro, mai. Si estabas apuntando atrás de mi espalda entonces let's go", dicen algunos de los versos de este sentido tema.

Y a ti, ¿qué te ha parecido la versión samurái del argentino?