De Irene Montero a Isa Pantoja: las reacciones al documental en el que Rocío Carrasco denuncia su maltrato

Anoche la audiencia se quedó muda con el primer testimonio de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado y el boxeador Pedro Juan Carrasco estrenó anoche en Telecinco los dos primeros capítulos de la serie documental que ha elaborado junto a la cadena de Mediaset y en la que denuncia, en primera persona, haber sido víctima de malos tratos por parte de Antonio David Flores, su exmarido y padre de sus dos hijos.

Rocío, contar la verdad para seguir viva, es un documento desgarrador en el que la hija de la cantante de copla andaluza repasa prácticamente toda su vida contando episodios tan dramáticos como un intento de suicidio así como, poco a poco y según su testimonio, Antonio David Flores consiguió poner a los hijos de la pareja en su contra hasta que estos acabaron por despreciarla.

"Mis hijos prefiero que sigan creyendo la versión que tienen, porque el día en el que mi hija se dé cuenta de todo lo que ha pasado y de lo que ella ha formado parte... y de quién es su padre, va a ser el peor día de su vida, y yo no quiero que ella sufra", llegó a decir Carrasco entre lágrimas en la emisión del primer capítulo del formato.

Además, la hija de la cantante Rocío Jurado aseguró que ella salía ahora a hablar públicamente porque lo necesita para seguir con su vida. "Quiero que se me deje de juzgar, quiero que se deje de hacer daño. Quiero vivir, quiero vivir con lo que me queda, porque lo otro ya no lo tengo y no lo voy a tener", explicó Carrasco, que añadió que a ella "se le ha coartado todo en la vida" y que ahora no quiere nada, quiere "que se haga justicia" y que "se sepa la verdad".

-Rocío Carrasco: “Me han quitado lo más importante de mí vida, que son mis hijos. Ya no quiero nada, solo JUSTICIA” (Capítulo 0) #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/ZTOTjDr0pn — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) March 22, 2021

-Rocío Carrasco: “Antonio David aprovechaba para increparme e insultarme, cuando me devolvía a los niños. Me decía que me los acabaría quitando y así ha sido” (Capítulo 0) #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/UGEZjlWPSL — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) March 22, 2021

Silencio en Sálvame y voces en las redes

El testimonio de Rocío Carrasco, que sentó frente a la televisión a 3,7 millones de telespectadores (un 33,2% de la audiencia) resultó tan desgarrador que en el plató de Sálvame se hizo un largo silencio tras el pase del primer capítulo. Los tertulianos y el propio Jorge Javier Vázquez no supieron cómo reaccionar en un inicio y después, este y Belén Esteban acabaron pidiendo perdón por haber contribuido con sus opiniones públicas al desprestigio de Rocío Carrasco y a la creación de una imagen de mala madre.

Pero no los habituales de Mediaset no fueron los únicos en opinar sobre lo que sucedió anoche en el prime time de Telecinco. Las reacciones fueron numerosísimas y provinieron de ámbitos tan distintos como los colectivos feministas, el Ministerio de Igualdad, partidos como Vox e incluso de personajes del mundo de la farándula y la televisión.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, fue una de las primeras en reaccionar. "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", manifestó en su cuenta de Twitter.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Por su parte, Adriana Lastra defendió que Rocío Carrasco "es una mujer valiente, una superviviente". "Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres", insistió la vicesecretaria general del PSOE.

Pero las reacciones en el ámbito político no quedaron ahí. Aunque no lo señaló como violencia de género, como sí lo hicieron las políticas de Podemos y PSOE, Rocío Monasterio también se manifestó sobre el documental emitido por Telecinco. La política de Vox aseguró que el testimonio de Carrasco había ayudado a mucha gente a entender lo que es el síndrome de alienación parental. "Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre", indicó.

Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre. #rociocarrasco #RocioVerdad1 — Rocio Monasterio (@monasterioR) March 21, 2021

Además, también quisieron mostrar su opinión públicamente, entre muchas otras personalidades, la presentadora de La isla de las tentaciones, Sandra Barneda, quien citó a Boges para explicar que Roció había sido capaz de mejorar el silencio con su testimonio; la periodista Toñi Moreno, que como Monasterio hizo referencia al "síndrome de alineación parental"; la colaboradora de televisión y amiga de Rocío Carrasco, Terelu Campos, que señaló que la de anoche, fue probablemente la peor de su vida y quiso agradecer a Carrasco su valentía para denunciar públicamente su situación; e Isa Pantoja, la hija de la tonadillera Isabel Pantoja, quien quiso resaltar su empatía por Carrasco.

"No hables a menos que puedas mejorar el silencio" dijo Borges Rocío lo ha mejorado. #RocioVerdad1 — Sandra Barneda (@SandraBarneda) March 21, 2021

Probablemente esta noche está siendo de las peores de mi vida , si no la peor. El conocimiento de lo q ocurría y ha ocurrido no me quita el inmenso dolor de verte . 💔Te quiero con mi vida y te agradezco q hayas decidido q te escuchen .. al menos escucharte .. y a Fidel gracias💗 — Terelu Campos (@terelu_campos) March 21, 2021

Es tan doloroso todo. Rocío hoy está representado a muchas mujeres y muchos hombres que han sufrido el síndrome de alienación parental. Las únicas víctimas son los niños. #RocioYoSiTeCreo — Toñi Moreno (@tmorenomorales) March 21, 2021

No sé como hay gente que no tiene empatía con una persona que contempla el suicidio. — Isa P (@IsaPantojam) March 21, 2021

Verbalizar que te has querido morir y, sobre todo, decidir que quieres hacerlo es un recuerdo que te persigue siempre. Sólo la gente que lo ha vivido lo sabe. Nadie tiene derecho a juzgar un suicidio o un intento. #RocioVerdad1 — Carolina Iglesias🏳️‍🌈 (@percebesygrelos) March 21, 2021